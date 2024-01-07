Tesla'nın 1,6 milyonu aşkın aracı geri çağrılıyor

Elon Musk'ın Tesla'sından kötü haber geldi. Şirketin yazılım ve kapı kilitleme sistemleriyle ilgili sorunlardan kaynaklı olarak Tesla, 1,6 milyondan fazla aracı Çin'de geri çağıracak.

Tesla, Çin'e ihraç edilen 1,6 milyondan fazla elektrikli aracını otomatik destekli direksiyon ve kapı mandalı kontrollerindeki sorunlar nedeniyle geri çağırdı. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin açıklamasına göre, Pekin ve Şangay'daki Tesla Motors, sorunları gidermek için uzaktan yükseltmeler kullanacak ve bu nedenle araç sahiplerinin çoğu durumda Tesla servis merkezlerini ziyaret etmelerine gerek kalmayacak.

Tesla otomobiller geri çağrılmaya başladı

Geri çağrılan araçlar arasında Tesla Model S, Model X, Model 3 ve Model Y modelleri bulunuyor. Geri çağrı nedeni, otomatik direksiyon yardımı işleviyle ilgili sorunlar olarak belirtildi. Bildirimde, otomatik direksiyon işlevinin devreye girdiğinde sürücülerin kombine sürüş işlevini yanlış kullanabileceği ve bunun kaza riskini artırabileceği vurgulandı.

Ayrıca, Model S ve Model X elektrikli araçları için kapı kilidi açma kontrolünü düzeltmeye yönelik bir geri çağırma da yapıldı. Bu geri çağırma, 26 Ekim 2022 ile 16 Kasım 2023 tarihleri arasında üretilen 7.538 aracı kapsıyor. Bu işlem, çarpışma sırasında kapı mandallarının açılmasını önlemek için gereklidir.

Tesla, sorunların düzeltilmesi amacıyla yazılı bir güncelleme gerçekleştirecek ve araç sahiplerinin bu güncellemeyi alabilmeleri için Tesla servis merkezleriyle iletişime geçmeleri gerekmeyecek. Bu durum, uzaktan güncellemelerin yaygın kullanımının ve sorun giderme süreçlerinin daha etkili bir şekilde yönetilmesinin bir örneğidir.