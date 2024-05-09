Tesla'nın otonom sürüş özelliği FSD, güncelleme alacak

Tesla'nın otonom sürüş özelliği olan FSD'ye (Full Self-Driving) yönelik büyük bir güncelleme yaklaşıyor.

Tesla'nın otonom sürüş özelliği FSD (Full Self-Driving) önemli bir güncelleme alıyor. Şirket, otomobillerin otonom yeteneklerini sürekli olarak geliştiriyor. CEO Elon Musk, yakında piyasaya sürülecek olan FSD v12.4 güncellemesinin oldukça kapsamlı olduğunu belirtti.

Tesla, FSD yazılımını güncelliyor

Tesla, otomobillerini tamamen otonom hale getiren Robotaksi projesine büyük önem veriyor. Bu proje, Ağustos 2024'te tanıtılacak olan Tesla Robotaksi'nin yanı sıra, FSD otonom sürüş özelliğinin geliştirilmesiyle devam ediyor. Elon Musk'a göre, yaklaşan FSD v12.4 güncellemesi son derece geniş kapsamlı olacak.

FSD, otomobil endüstrisindeki en gelişmiş otonom sürüş sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Musk, FSD'nin en iyi otonom sürüş özelliği olduğunu ve şirketin tamamen otonom sürüş yeteneğine sahip araçları yakında piyasaya süreceğini belirtiyor. Şirket, mevcut FSD 12.3.x sürümleriyle olumlu geri dönüşler aldıktan sonra, şimdi FSD v12.4 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Musk, bu güncellemenin önümüzdeki hafta yayınlanacağını duyurdu.

Musk, FSD v12.4'ün neredeyse tamamen yeniden eğitilmiş modellere sahip olduğunu ve son dokunuşların konfor odaklı olduğunu belirtti. Yeni sürümde, sistem hızlanma ve frenleme gibi durumlarda daha dengeli davranacak ve kullanıcılara daha kesin ve konforlu bir sürüş deneyimi sunacak. Tesla, FSD'nin yeteneklerini artırmak için yazılımın eğitim ve işlem gücünü sürekli olarak genişletiyor. Musk'a göre, şirket artık hesaplama gücü ile sınırlı değil ve bu da FSD ekibinin sinir ağlarını eğitmek için daha fazla kaynak kullanmasını sağlıyor.