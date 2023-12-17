Tesla’nın “Park Yardım Sistemi” görüntülendi

Tesla’nın “Park Yardım Sistemi” görüntülendi
Tesla'nın çevreyi 360 derece görmeyi sağlayan park yardım sistemi, gelen son güncellemeyle birlikte araçlarda kullanılmaya başladı.

Tesla'nın 2023 Holiday Update güncellemesiyle araçlarına eklediği kamera tabanlı park yardımı sistemi, özellikle ultrasonik sensörlere dayanmayan yeni nesil Tesla araçları için önemli bir yenilik getiriyor. Ancak, bu yeni sistemin etkinliği ve kullanışlılığı, mevcut ultrasonik sensörlere dayalı sistemlere kıyasla sınırlı olabilir.

Tesla'nın park yardım sistemi araçlara gelmeye bşladı

Tesla'nın kamera tabanlı park yardımı sistemi, araçlarda bulunan HW3 veya HW4 kameraları kullanarak çevredeki renk kodlarını izleyerek çalışıyor. Ancak, bazı kullanıcılar bu yeni sistemde ultrasonik sensörlere kıyasla daha az etkin olduğunu düşünüyor. Yine de Tesla, gelecekteki güncellemelerle bu kamera tabanlı sistemi daha da geliştirmeyi planlıyor.

Öte yandan, bazı Tesla modellerinin eski nesilleri, hala ultrasonik sensörlere dayanıyor ve bu modellere güncelleme gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor. Bu durum, Tesla'nın donanım çeşitliliği nedeniyle güncellemelerin tüm araçlara aynı anda gelmesini zorlaştırabilir.

Tesla'nın gelecekteki stratejisi, donanım çeşitliliği ve mevcut araç sahiplerinin beklentileri doğrultusunda şekillenecektir. Şirketin, hem yeni nesil araçlarda bulunan kamera tabanlı sistemini geliştirmeye devam etmesi hem de eski nesil araçları güncelleme konusunda bir çözüm bulması muhtemel bir yaklaşım olacaktır.

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