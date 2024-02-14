Tesla'nın Tam Otonom Sürüş'ü ilk kazasını mı yaptı? Çarpıcı rapor yayınlandı

Tesla'nın Tam Otonom Sürüş'ünün ilk ölümlü kaza yapmış olabileceği konuşuluyor. Kazaya ilişkin ise detaylı bir rapor yayınlandı. İşte ayrıntılar...

Tesla'nın otopilot yazılımı Tam Otonom Sürüş (FSD, Full Self-Driving) Beta'sını kullanan bir Tesla çalışanının kaza yapması ve hayatını kaybetmesiyle ilgili detaylı bir rapor yayınlandı. The Washington Post'un 2022'deki bu kazayla ilgili raporu şu detayları içeriyor:

Kazanın gelişimi

Tesla'da işe alım uzmanı olan Hans von Ohain ve arkadaşı Erik Rossiter, golf oynamak için Denver, Colorado'nun dışına doğru yola çıktılar. Yolculuk sırasında Rossiter, von Ohain'in Tesla'nın tüm sürüş kontrollerini devralan sürücü destek sistemi olan FSD'nin beta sürümünü kullandığını, ancak sürücünün ellerini direksiyon simidinde tutması ve her zaman kontrolü ele almaya hazır olması gerektiğini söyledi. Rossiter, FSD Beta'nın sürüş sırasında birkaç kez yoldan çıktığını ve von Ohain'in kontrolü ele alması gerektiğini belirtti.

Golf oynamanın ardından Rossiter ve von Ohain geri dönerken alkol aldılar. Rossiter, von Ohain'in sakin göründüğünü ve sarhoş olmadığını belirtti.

Saatler sonra, eve dönerken Tesla Model 3 bir ağaca çarptı, alev aldı ve von Ohain hayatını kaybetti. Rossiter, kazadan kurtuldu ve 911'e von Ohain'in Tesla'nın otopilotunu kullandığını ve yoldan çıktığını bildirdi. Yakın zamanda yapılan bir röportajda Rossiter, von Ohain'in Tam Otonom Sürüş sistemini kullandığına inandığını söyledi. Eğer doğruysa, bu ölüm, Tesla'nın en gelişmiş sürücü yardım teknolojisi olan Tam Otonom Sürüş'ün bilinen ilk ölümle sonuçlanan kazası oldu.

Rossiter, arabadan çıkmak için uğraşırken von Ohain'i kurtarmaya çalıştığını hatırlıyor.

Otopsi sonucu, von Ohain'in kanındaki alkol düzeyinin yasal sınırların üç katından fazla olduğunu gösterdi. Colorado Eyalet Polisi, kazanın ana nedeninin sarhoşluk olduğunu belirledi ancak Tesla'nın otopilotunun rolünü de araştırdı.

Peki suçlu olan kim?

Von Ohain'in eşi Nora Bass, Tesla'nın sorumluluğu üstlenmesini istiyor ve şöyle diyor: "Musk, bu arabanın kendi kendine gidebileceğini ve bir insandan daha iyi olduğunu iddia etti. Bize sahte bir güvenlik duygusu satıldı.”

Colorado Eyalet Devriyesi Çavuş Robert Madden, araç kayıtlarının kablosuz olarak şirkete ulaşmadığını belirtti ve kaza anında herhangi bir sürücü yardım özelliğinin çalışıp çalışmadığının belirlenemediğini söyledi.

Bu kazadan çıkarılacak sonuç, alkollü araç kullanımından kaçınılması gerektiği ve otonom sürüş gibi özelliklere tam olarak güvenilmemesi gerektiğidir.