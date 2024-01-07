Tesla'nın Türkiye'deki ilk mağazası açıldı

Tesla, Türkiye'deki ilk fiziksel mağazasını Ankara Söğütözü'nde bulunan Armada AVM'de açtı. Mağazaya giderek, Tesla ürünlerine ilişkin bilgilendirme alabilir, otomobille test sürüşüne çıkabilirsiniz.

Dünyaca ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'de ilk fiziksel mağazasını Armada AVM'de açtı. Tesla'nın Türkiye pazarındaki varlığına olan talebi karşılamak amacıyla gerçekleşen bu adım, Ankara'da gerçekleşti.

Ankara'da Armada AVM'de görebilirsiniz

Bu yeni mağazada Tesla severler, Model Y ve diğer elektrikli araç modellerini yakından inceleyebilir, detaylı bilgiler alabilir ve test sürüşleri için başvuruda bulunabilirler. Mağaza, müşterilere Tesla'nın elektrikli araç teknolojisi ve sunduğu avantajlar hakkında bilgi verme amacını taşıyor.

Tesla'nın Türkiye'deki ilk mağazasının Ankara'da açılması, şirketin stratejik bir kararı olarak değerlendirilebilir. Ancak, Tesla'nın Model Y teslimatlarını ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştirdiği düşünüldüğünde, İstanbul'da da benzer mağazaların açılması bekleniyor. Tesla hayranları, firmanın Armada AVM'deki mağazasında test sürüşlerine katılmak ve elektrikli araçlar hakkında daha fazla bilgi almak için mağazayı ziyaret edebilir.