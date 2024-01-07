Tesla'nın Türkiye'deki ilk mağazası açıldı

Tesla'nın Türkiye'deki ilk mağazası açıldı
Tesla, Türkiye'deki ilk fiziksel mağazasını Ankara Söğütözü'nde bulunan Armada AVM'de açtı. Mağazaya giderek, Tesla ürünlerine ilişkin bilgilendirme alabilir, otomobille test sürüşüne çıkabilirsiniz.

Dünyaca ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'de ilk fiziksel mağazasını Armada AVM'de açtı. Tesla'nın Türkiye pazarındaki varlığına olan talebi karşılamak amacıyla gerçekleşen bu adım, Ankara'da gerçekleşti.

Ankara'da Armada AVM'de görebilirsiniz

Bu yeni mağazada Tesla severler, Model Y ve diğer elektrikli araç modellerini yakından inceleyebilir, detaylı bilgiler alabilir ve test sürüşleri için başvuruda bulunabilirler. Mağaza, müşterilere Tesla'nın elektrikli araç teknolojisi ve sunduğu avantajlar hakkında bilgi verme amacını taşıyor.

Tesla'nın Türkiye'deki ilk mağazasının Ankara'da açılması, şirketin stratejik bir kararı olarak değerlendirilebilir. Ancak, Tesla'nın Model Y teslimatlarını ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştirdiği düşünüldüğünde, İstanbul'da da benzer mağazaların açılması bekleniyor. Tesla hayranları, firmanın Armada AVM'deki mağazasında test sürüşlerine katılmak ve elektrikli araçlar hakkında daha fazla bilgi almak için mağazayı ziyaret edebilir.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!