Ticaret Bakanlığı, 358 lüks otomobile el konulduğunu açıkladı!

Ticaret Bakanlığı, 358 lüks otomobile el konulduğunu açıkladı!
Ticaret Bakanlığı, usulsüz yollarla Türkiye'ye ithal edilen 358 adet lüks otomobile el konulduğunu ve soruşturma kapsamında 530 milyon lira para cezası kesildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, son saatlerde yaptığı dikkat çekici açıklamayla gündeme geldi. Yetkililer, arka planda yürütülen bir soruşturmanın sonucunda 530 milyon TL'lik bir ceza kesildiğini duyurdu.

358 lüks otomobile el konuldu

Resmi açıklamaya göre, birkaç firma, Türkiye'ye 358 adet lüks araç getirirken çeşitli usulsüzlükler gerçekleştirdi. Bu araçların Türkiye'ye ithalatı sırasında sahte belgelerin kullanıldığı ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma sonucunda, bu usulsüzlükler nedeniyle kamu zararının 530 milyon TL olduğu tespit edildi. Ayrıca, söz konusu araçlara el konulduğu bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.

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