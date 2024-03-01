TOGG CEO'su açıkladı! 1 milyon araç üretmeyi hedefliyorlar

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, 2030 yılına kadar 5 farklı modelde 1 milyon araç üretmeyi hedeflediklerini duyurdu.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Web Summit Katar'da önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş, TOGG'un alt markaları Trugo ve Trumore ile birlikte akıllı ve bağlantılı otomobiller ekosistemine odaklandıklarını belirtirken 2030'a kadar 5 farklı modelde 1 milyon araç üretmeyi hedeflediklerini aktardı.

1 milyon araç üretmeyi hedefliyorlar

Karakaş, C segmentindeki Sedan ve C-X Coupe modellerini üretim sırasına alacaklarını, B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacağını ve 2030'a kadar 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

2023'te T10X modeli için 177 bin ön sipariş aldıklarını ve üretim planlarını talebe göre 20 bine çıkardıklarını belirtti. T10X'in yoğun ilgi görmesinden memnun olduklarını vurguladı.

TOGG'un ikinci modeli T10F'in 2025'te piyasaya sürülmesi hedeflendiğini açıkladı. T10F için 2025 yılının Mart ve Nisan ayında sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması ve sonrasında Türkiye'den başlayarak kullanıcılara sunulması planlanıyor.

Yurtdışı satışlar için Almanya pazarında 2024'te satışa başlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Avrupa pazarında öncelikli olacaklarını, Körfez bölgesinde şu an planlamalarının olmadığını ancak ilerleyen yıllarda değerlendireceklerini ifade etti.

TOGG'un kendi markası Trugo ile 81 ilde 550'den fazla hızlı şarj cihazı yerleştirdiklerini ve Türkiye'nin yeni nesil enerji dönüşümüne hazır olduğunu sözlerine ekledi.