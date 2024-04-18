TOGG CEO'su: Yakın gelecekte B-SUV segmentinde yeni bir model geliyor

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın Bursa Gemlik'te yaptığı önemli açıklamalar, otomobil endüstrisinde heyecan yarattı. Karakaş'ın ifadeleri, TOGG'un geleceği hakkında önemli ipuçları verirken, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki atılımlarının da yönünü belirliyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Bursa Gemlik'te gerçekleştirdiği önemli bir etkinlikte çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karakaş, TOGG'un geleceği hakkında önemli ipuçları verdi.

Yeni bir TOGG modeliyle tanışma fırsatı bulacağız

TOGG, henüz piyasaya sürdüğü T10X modeli ile adından söz ettirirken, geçtiğimiz aylarda duyurduğu ancak henüz piyasaya sürülmeyen T10F modeliyle de dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak Karakaş'ın açıklamalarına göre, TOGG'un modelleri yakın gelecekte sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. Çok yakın bir zamanda B-SUV segmentinde yeni bir TOGG modeliyle tanışma fırsatı bulacağız.

Karakaş'ın T10F'ten sonraki otomobil hakkındaki açıklamaları oldukça heyecan vericiydi. TOGG CEO'su, mevcut olarak piyasada bulunan T10X'in yakında "Limited Edition" versiyonunun satışa sunulabileceğini belirtti. Dört tekerlekten çekiş sistemi sunacak olan T10X Limited Edition, Haziran veya Temmuz aylarında tüketicilerle buluşabilir.

TOGG'un bu yeni hamleleri, Türkiye'nin otomobil endüstrisindeki yükselişini ve küresel pazardaki rekabet gücünü daha da artırabilir. Karakaş'ın açıklamaları, Türkiye'nin otomobil üretimindeki gelecek vizyonuna ilişkin önemli bir pencere açıyor.