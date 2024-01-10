Togg, CES 2024'te T10F modelini tanıttı! Göz kamaştırıyor

Togg, CES 2024'te T10F modelini tanıttı! Göz kamaştırıyor
Togg, CES 2024’te yerini alarak, son modeli T10F ile alıcı tartısına çıktı. Görüntüsüyle, özellikleriyle Togg, epey konuşulacak gibi duruyor.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024, başladı ve Türkiye'nin elektrikli otomobil üreticisi Togg, etkinlikte yeni modeli Togg T10F'i tanıttı. Yeni modeliyle Togg, büyük beğeni alırken, etkili özellikleriyle de iddiasını ortaya koydu.

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Sedan'ın aksine fastback tipinde geldi

Togg T10F, beklenenin aksine fastback tipinde bir araç olarak tanıtıldı. Geleneksel sedan tasarımının aksine, aracın tavanından arka tampona kadar eğimli bir çizgiye sahip olması dikkat çekiyor. Aracın arkasındaki çizgi şeklindeki farlar ve değiştirilen aynarlar, estetik açıdan ön plana çıkıyor.

Togg T10F, iki farklı teknik özellikle çıkış yapacak. Birincisi arkadan itişli (RWD) versiyon, 218 beygir gücü (160 kW) ve 350 Nm tork üretecek, menzili ise 350 ila 600 kilometre arasında değişecek. İkincisi çift motorlu dört çeker (AWD) versiyon, 700 Nm tork üretecek ve 0'dan 100 km/s hıza 4.6 saniyede ulaşabilecek. Bu versiyonun menzili ise 530 kilometreye kadar çıkacak. Batarya kapasitesi standart versiyonda 52.4 kWh, uzun menzil versiyonunda ise 88.5 kWh olacak.

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Togg T10F, 2025 yılında satışa sunulacak. Ayrıca Togg, 2024 sonunda Avrupa'da satışlara başlamayı planlıyor. Bu yönde Almanya'da iş ilanları açılması da dikkat çekiyor.

Togg'un yeni modeli T10F, CES 2024'te tanıtılarak elektrikli otomobil pazarındaki yerini almaya hazırlanıyor.

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