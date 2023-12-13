TOGG Sedanın piyasaya çıkacağı tarihi belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg ile ilgili açıklamalarda bulunarak, sene sonuna kadar 2 bin T10X teslimatı yapılacağını, Sedan modelin piyasaya ne zaman sürüleceğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir televizyon programında Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TOGG'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, şu ana kadar 15 bin adet T10X teslimatı gerçekleştirildi ve otomobilin sedan modelinin seri üretime 2025 yılında geçeceği belirtildi.

Bakan Kacır, TOGG'un neden zam yaptığına ilişkin soruya, yüksek enflasyon ve artan maliyetlerin etkisiyle zammın gerçekleştiğini söyledi. Ayrıca, TOGG'un özel bir şirket olduğunu ve devletin müdahale yetkisinin olmadığını vurgulayarak, firma fiyat rekabetçiliğini belirlerken kendi belirlediği modellere ve bu modellerdeki maliyetlere göre hareket ettiğini ifade etti.