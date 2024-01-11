Togg T10F'in internet sitesi yürürlüğe girdi

Togg, geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni otomobili T10F için, resmi internet sitesini yürürlüğe soktu.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG), birkaç gün önce gerçekleşen CES 2024 etkinlikleri sırasında sahne alarak yeni otomobili T10F'yi tanıttı. Bu fastback model, şimdi resmi bir internet sayfasına sahip.

Togg'un yeni otomobilinin internet sitesi açıldı

TOGG'un resmi internet sitesinde, T10F modeli için özel bir sayfa oluşturuldu. Bu sayfa, otomobilin tüm özelliklerine ayrıntılı bir şekilde yer veriyor. Hemen detaylara geçmeden önce, sayfanın başlangıcında "Sizin için, sizden ilham alan" sloganı kullanıldığını görüyoruz.

Sayfanın alt kısmında, aracın bazı teknik detayları paylaşılmaktadır. Daha önce duyurulan özelliklere göre, T10F modeli 600 kilometreye kadar menzil, 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e ulaşan şarj performansı, 218 beygir gücü ve 0-100 km/s süresi 7.2 saniye olarak belirtilmiştir. 4 tekerden çekişli versiyonda ise 435 beygir gücü ve 0-100 km/s süresi 4.6 saniye olarak açıklandu.

Ayrıca sayfa içinde, Togg T10F'in kabin detaylarına da yer verilmiştir. Ön konsolu kaplayan 41.3 inçlik bir ekranın yanı sıra orta alt konsolda 8 inçlik ikinci bir dokunmatik ekran bulunacağı belirtildi. Bu ekran, aracın kontrolünü sağlayacaktır.

Eğer TOGG T10F'in internet sayfasını incelemek istiyorsanız, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.