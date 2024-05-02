Togg T10X için 0 faizle kredi kampanyası uzatıldı

Yerli otomobil üreticisi Togg, son derece popüler olan T10X modeli için heyecan verici bir gelişmeyi duyurdu. Togg, T10X için başlatılan 0 faizli kredi kampanyasını uzattı.

Yerli otomobil üreticisi Togg, T10X modeli için başlattığı kredi kampanyasını genişleterek uzatma kararı aldı. Togg T10X için geçerli olan 0 faizli 12 ay ve düşük faizli 30 ay kredi kampanyası artık daha fazla kullanıcıya hitap ediyor. Ayrıca, tüm Togg T10X versiyonları için geçerli olan bu kredi fırsatı, otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor.

%0 faizli 12 ay ve %1,99 faizli 30 ay kredi kampanyası

Geçtiğimiz ay başlatılan ve büyük ilgi gören %0 faizli 12 ay ve %1,99 faizli 30 ay kredi kampanyası, Togg tarafından uzatıldı. Geçen ay sadece Togg T10X v2'nin uzun menzilli versiyonunu kapsayan kredi fırsatı, şimdi ise tüm modelleri kapsıyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler, Togg'un anlaşmalı bankalarında 800 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecekler.

Togg'un açıklamasına göre, Mayıs ayında T10X V2 uzun menzilin yanı sıra T10X V1 uzun menzil ve V1 standart menzil dahil olmak üzere tüm Togg versiyonları için geçerli olan bu kredi fırsatı, sınırlı sayıda T10X için geçerli olacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden 7/24 sipariş verebilecekler.

Ayrıca, Togg T10X için çekiliş yapılmıyor; müşteriler istedikleri zaman anında satın alıp, sipariş sırasına göre teslimat takvimi belirleyebiliyorlar. Öte yandan, Togg'a geçen ay gelen 1.4.0 güncellemesiyle birlikte araçta birçok yeni özellik sunuldu. Uygulamaların tam ekran boyutunda gösterilmesi, tema renginin değiştirilebilmesi, yüz tanıma sistemiyle oturum açma özelliği gibi birçok yenilik, kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.

Bu güncellemeyle birlikte Trumore üzerinden aracın şarj seviyesi, lastik basıncı ve konumu gibi bilgilere de kolayca erişilebiliyor. Togg T10X, kullanıcılarına sunduğu modern teknolojilerle dikkat çekmeye devam ediyor.