Togg'dan araçları evde şarj edecek cihaz! işte fiyatını açıklıyoruz

Togg, otomobilleri evde şarj etmeye olanak tanıyacak kendi şarj ünitesini Trumore'da satışa çıkardı. Peki şarj cihazının ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Togg, Nisan ayında tanıtılan T10X modelinin ardından yeni bir ürünle gündeme geldi. Şirket, kendi şarj ünitesini satışa sunarak elektrikli araç kullanıcılarına destek olmayı hedefliyor. İşte Togg'un yeni şarj ünitesi hakkında detaylar..

Togg kendi şarj ünitesini satıyor

Togg'un duvar şarj ünitesi, 22kW'lık güce sahip ve alternatif akım (AC) ile çalışıyor. Bu hızlı şarj ünitesi, evinizde veya iş yerinizdeki otoparklarda kullanılabiliyor. Ürün, tek fazda 7,4 kW güce ulaşabiliyor ve ev prizlerine göre daha hızlı şarj imkanı sunuyor. Şirketin Trumore isimli uygulaması üzerinden satın alınabilen şarj ünitesi, 25.500 TL'lik bir fiyat etiketine sahip.

Togg'un şarj ünitesi Vestel tarafından üretilmiştir ve Vestel tarafından EVC04 ismiyle satışa sunulmaktadır. Ayrıca ürün, RFID kartlarıyla birlikte gelmektedir. Yurt dışında ise bu tip şarj ünitelerinin 400 euro (13.113 TL civarı) fiyatla satıldığı belirtiliyor.

Bu adım, Togg'un sadece araç üretimi değil, aynı zamanda elektrikli araç sahiplerine yönelik altyapı hizmetleri sunma konusundaki çabalarını gösteriyor. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte şarj altyapısı da önemli bir konu haline gelmiş durumda.