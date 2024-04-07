TOGG'dan nisan ayı kampanyası

Türkiye'nin yerli ve doğuştan elektrikli aracı TOGG, nisan ayı için özel bir kampanya başlattı. TOGG'un resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, dikkat çeken bir detay olan yüzde sıfır faizli kredi paketi sunulacağı belirtildi. Ancak, merak edilen TOGG'un güncel satış fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar...

Türkiye'nin milli ve yerli otomobili TOGG, yepyeni bir kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yüzde sıfır faiz avantajı sunan bu kampanya, özellikle merakla beklenen Togg T10X modeline olan ilgiyi artırıyor. Bu kampanya kapsamında, Togg T10X'e sahip olmak isteyenler 800 bin lirayı 12 ay vadeyle yüzde sıfır faiz oranıyla kullanabiliyorlar.

Bu özel kampanya ile birlikte, aylık ödemeler 66 bin 666 liraya kadar düşüyor ve Togg T10X araçları kurasız ve hızlı bir şekilde teslim ediliyor.

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLDU?

TOGG'un güncel satış fiyatlarına bakıldığında, Togg T10X V1 RWD Standart Menzil modeli 1 milyon 432 bin 600 lira, T10X V1 RWD Uzun Menzil modeli 1 milyon 673 bin lira, ve T10X V2 RWD Uzun Menzil modeli ise 1 milyon 823 bin lira olarak belirlenmiş durumda.