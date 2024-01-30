Toyota, 2023 araç satışlarında rekor kırdı

Toyota, 2023 senesinde küresel düzeyde 11,23 milyon araç satmayı başardı. Geçen yıla oranla satışlar, yüzde 7,2 oranında artış gösterdi.

Toyota Motor'un 2023 yılına ilişkin araç satış ve üretim verileri oldukça etkileyici. Küresel düzeyde gerçekleşen 11,23 milyon araç satışı, %7,2'lik bir artışla Toyota'nın tarihindeki en yüksek satış rakamına ulaştığını gösteriyor.

Toyota, 2023'te rekor üstüne rekor kırdı

Özellikle hibrit modellerin satışında %31,4'lük bir artışla 3,42 milyon adede ulaşılması ve elektrikli araç satışlarının 4 kat artarak 104 bin 18'e yükselmesi dikkat çekici. Bu, Toyota'nın sürdürülebilir ve çevreci teknolojilere yaptığı yatırımların meyvelerini almaya başladığını gösteriyor.

Toyota'nın açıklamasında, en yüksek satışları elde etmek değil, güvenlik ve kalitenin birinci öncelik olduğu vurgulanmış. Bu da şirketin sadece satış rakamlarına odaklanmayıp, müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesine de büyük önem verdiğini gösteriyor.

Toyota'nın en büyük rakibi Volkswagen AG'nin 2023'te 9,24 milyon araç satışı gerçekleştirdiği belirtilmiş. Böylece Toyota, Volkswagen'e karşı liderliğini pekiştirerek küresel satışlardaki liderliğini dördüncü yıla taşımış.

Ayrıca, Toyota'nın 2023 yılında küresel araç üretimini %8,6 artırarak 11,52 milyona yükseltmesi, Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'daki artan taleplerin olumlu etkisini yansıtıyor. Bu üretim artışı, şirketin büyüme stratejisi ve küresel pazardaki rekabet gücünü koruma çabalarıyla uyumlu bir şekilde ilerlediğini gösteriyor.