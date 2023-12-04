Toyota yeni elektrikli konsept otomobillerini açıkladı! Menzil artacak, maliyet düşecek

Toyota, Kenshiki Forum etkinliklerinde geleceğe yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yeni elektrikli konsept otomobiller açıklanırken, çok önemli özelliklere sahip olduklarını da söylemeliyiz.

Toyota, "Kenshiki Forum" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. İşte Toyota'nın etkinlikte yaptığı önemli duyurular:

Menzil iki katına çıkacak

Toyota, 2026 yılına kadar 6 tam elektrikli modelini piyasaya süreceğini açıkladı. Ayrıca, 2050 yılına kadar küresel çapta karbon nötr dönüşümü tamamlayacaklarını vurguladı.

Toyota, yeni nesil batarya teknolojileri ile maliyeti düşürürken menzili artırmayı hedefliyor. 2026 ve sonrasında piyasaya sürülecek bataryaların menzili iki katına çıkarırken maliyeti yüzde 20 düşürecek. Başka bir batarya teknolojisi ile menzili yüzde 20 artırıp maliyeti yüzde 40 azaltacak.

Toyota, hafif ticari araç satışlarında rekor kırdığını açıkladı. 2023 yılı içinde 140 bin hafif ticari otomobil satışı gerçekleştirdi. Türkiye satışları, Avrupa'da en çok satış yapılan beşinci ülkenin Türkiye olduğunu gösterdi. 2025 yılında 180 binden fazla hafif ticari satışı yapmayı hedefliyor.

Toyota'nın Türkiye'de tercih edilen hafif ticari otomobili Proace, yenilendi. Ayrıca, Proace Max isimli yeni model de tanıtıldı. Proace Max, elektrikli ve dizel motorlu seçeneklere sahip olacak.

Toyota, doğuştan elektrikli olan B-SUV segmentinde "Urban" adını taşıyan yeni bir SUV modelini tanıttı. Önden veya dört tekerden çekiş sağlayan iki farklı motor tipine ve iki farklı batarya paketine sahip olacak.

Toyota, "Toyota Sport Crossover" adlı etkileyici tasarıma sahip bir crossover modelini tanıttı. Bu modelin tanıtımının, ciddi anlamda ses getirmesi bekleniyor.

Kenshiki Forum etkinliği, Toyota'nın gelecek planları ve teknolojik stratejileri konusunda önemli bir bilgi kaynağı oldu.