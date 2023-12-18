Türkiye, Çin'den en fazla otomobil ithal eden ülkelerden biri oldu

2023 yılının ilk 10 aylık sürecinde Çin'den en çok otomobil ithal eden ülkeler belirlendi. Türkiye'nin Çin'den yaptığı otomobil ithalatında büyük artış yaşanıyor.

Otomobil pazarında son dönemde yaşanan gelişmeler oldukça karmaşık. Avrupalı geleneksel içten yanmalı motor üreticileri, elektrikli otomobillere yönelik çabalarını artırırken, birçok yeni firma da pazarın içinde varlık göstermek için mücadele veriyor.

Bu bağlamda, Türkiye'nin yerli otomobili olarak duyurulan Togg'un piyasaya hızlı bir giriş yaptığı gözlemleniyor. Elektrikli otomobil talebinin arttığı Türkiye'de, Çinli üreticiler de pazarda yer edinmek için adım atıyor. Bu durum, ülkenin ithalat rakamlarına da yansıyor.

2023'ün ilk 10 ayında Çin'in en çok araç ihraç ettiği ülkeler sıralamasında Rusya 736 bin 60 araç ile birinci sırada yer alırken, ikinci sıradaki Meksika'nın ithal ettiği Çin menşeli otomobil sayısı 334 bin 166 oldu. Üçüncü sıradaki Belçika ise 189 bin 665 araç ithal etti. Türkiye, 94 bin 505 adet elektrikli otomobil ithalatı ile listede 11. sırada kendine yer buldu.

Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara önce %40'lık ek vergi, sonra da marka ve distribütörlere en az 20 servis kurma zorunluluğu getirilmişti. Ancak buna rağmen Çin'den yapılan elektrikli otomobil ithalatında %283,6'lık bir artış gözlemlendi. Bu ülkeden yapılan araç ithalatının yüzde 29'u elektrikli modellerden oluştu. Türkiye'nin Çin'in elektrikli otomobil ihracatındaki payı ise %2,2 olarak gerçekleşti.