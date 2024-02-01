Türkiye, otomotiv alanında 197 milyar lira zarara uğradı

Türkiye, otomotiv alanında 197 milyar lira zarara uğradı
2023 yılına ilişkin otomotiv sektörü dış ticaret verileri yayınlandı. İç pazarda satış rekorları kırılmış olsa da dış ticaret cephesinde işler bayağı kötü gidiyor. Sektör, rekor açık verdi ve büyük zarar etti.

Otomotiv sektörü 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaşamış olsa da, bu başarı sadece yerel satışlarla sınırlı kalmıştır. İthalat ve ihracat rakamlarına bakıldığında ise sektörün dış ticaretinde büyük açıklar yaşandığı görülmüştür.

EBS Danışmanlık tarafından paylaşılan verilere göre, 2023 yılında Türkiye'nin otomotiv sektörü 11 milyar 54 milyon dolarlık ihracat yapmış, ancak 17 milyar 524 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Bu da sektörün 6,5 milyar dolarlık bir açık verdiği anlamına geliyor.

Türkiye ciddi zarar etti

En çok ithalat yapılan ülke Almanya olmuştur ve Türkiye bu ülkeden 4,3 milyar dolarlık otomotiv ürünü ithal etmiştir. Almanya'yı sırasıyla İspanya, Fransa, Çin ve Çekya takip etti.

İhracat tarafında ise Türkiye'nin en çok otomobil ihraç ettiği ülke Fransa olmuştur. Fransa'ya yapılan ihracatlar sonucunda Türkiye 2,1 milyar dolar gelir elde etmiştir. Fransa'yı sırasıyla İtalya, İspanya, Birleşik Krallık ve Polonya izledi.

En dikkat çeken noktalardan biri ise Çin'in olduğu belirtilmiştir. Çünkü 2022 yılında Çin, ithalat kategorisinde 11. sırada yer alırken, 2023 yılında bu sıra yüzde 600'ün üzerinde bir artışla önemli ölçüde yükseldi.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!