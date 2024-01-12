Türkiye'de elektrikli otomobil fiyatları 2024
Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları ne kadar? 2024 elektrikli otomobil fiyatları ne kadar? İşte 2024 elektrikli otomobil fiyatları hakkında ayrıntılar...
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FİYATLARI
İşte Türkiye'deki bazı elektrikli otomobil modellerinin güncel fiyatları:
Dacia Spring Extreme 65 bg (2023MY):
Menzil (WLTP): 310 km (şehir içi)
Fiyat: 985.000 TL
LeapMotor T03 (2023MY):
Menzil (WLTP City): 417 km
Fiyat: 995.000 TL
Fiat 500e HB La Prima by Bocelli 42kWh (2023MY):
Menzil: 320 km
Fiyat: 1.395.900 TL
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil:
Menzil: 314 km
Fiyat: 1.432.600 TL
MG ZS EV Luxury (2023MY):
Menzil: 440 km
Fiyat: 1.749.000 TL
Tesla Model Y RWD:
Menzil: 430 km
Fiyat: 2.305.854 TL
Renault Zoe R135 (2023MY):
Menzil: 386 km
Fiyat: 1.352.000 TL
Hyundai Ioniq 5 125 kW 4x2 Progressive:
Menzil: Güncelleniyor
Citroen e-C4 100 kW (2024MY):
Menzil: 350 km
Fiyat: 1.487.000 TL
Opel Corsa-e 100 kW GS (2023MY):
Menzil: 350 km
Fiyat: 1.313.900 TL
BMW i4 eDrive40 M Sport 160 kW (2023MY):
Menzil: 493-589 km
Fiyat: 3.350.100 TL
Mercedes EQA 250+ 140 kW (2023MY):
Menzil: 506 km
Fiyat: 2.457.500 TL
Kia EV6 Prestige Long Range 170 kW 4x2 (2023MY):
Menzil: 528 km
Fiyat: 2.880.000 TL
Audi Q8 e-tron Advanced 55 Quattro 300kW (2023MY):
Menzil: 481–542 km
Fiyat: 6.064.188 TL
Citroen Ami:
Menzil: 45 km/s (şehir içi)
Fiyat: 419.000 TL
Bu fiyatlar, elektrikli araç modellerinin farklı versiyonlarına ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca vergi ve teşvikler de fiyatları etkileyen faktörler arasında yer alabilir.