Türkiye'de elektrikli otomobil fiyatları 2024

Türkiye'de elektrikli otomobil fiyatları kaç lira? Elektrikli otomobil fiyatları ne kadar? İşte güncel elektrikli otomobil fiyatları...

Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları ne kadar? 2024 elektrikli otomobil fiyatları ne kadar? İşte 2024 elektrikli otomobil fiyatları hakkında ayrıntılar...

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FİYATLARI

İşte Türkiye'deki bazı elektrikli otomobil modellerinin güncel fiyatları:

Dacia Spring Extreme 65 bg (2023MY):

Menzil (WLTP): 310 km (şehir içi)

Fiyat: 985.000 TL

LeapMotor T03 (2023MY):

Menzil (WLTP City): 417 km

Fiyat: 995.000 TL

Fiat 500e HB La Prima by Bocelli 42kWh (2023MY):

Menzil: 320 km

Fiyat: 1.395.900 TL

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil:

Menzil: 314 km

Fiyat: 1.432.600 TL

MG ZS EV Luxury (2023MY):

Menzil: 440 km

Fiyat: 1.749.000 TL

Tesla Model Y RWD:

Menzil: 430 km

Fiyat: 2.305.854 TL

Renault Zoe R135 (2023MY):

Menzil: 386 km

Fiyat: 1.352.000 TL

Hyundai Ioniq 5 125 kW 4x2 Progressive:

Menzil: Güncelleniyor

Citroen e-C4 100 kW (2024MY):

Menzil: 350 km

Fiyat: 1.487.000 TL

Opel Corsa-e 100 kW GS (2023MY):

Menzil: 350 km

Fiyat: 1.313.900 TL

BMW i4 eDrive40 M Sport 160 kW (2023MY):

Menzil: 493-589 km

Fiyat: 3.350.100 TL

Mercedes EQA 250+ 140 kW (2023MY):

Menzil: 506 km

Fiyat: 2.457.500 TL

Kia EV6 Prestige Long Range 170 kW 4x2 (2023MY):

Menzil: 528 km

Fiyat: 2.880.000 TL

Audi Q8 e-tron Advanced 55 Quattro 300kW (2023MY):

Menzil: 481–542 km

Fiyat: 6.064.188 TL

Citroen Ami:

Menzil: 45 km/s (şehir içi)

Fiyat: 419.000 TL

Bu fiyatlar, elektrikli araç modellerinin farklı versiyonlarına ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca vergi ve teşvikler de fiyatları etkileyen faktörler arasında yer alabilir.