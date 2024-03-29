Türkiye’de en çok hangi otomobil modeli kullanılıyor?

Türkiye’de en çok hangi otomobil modeli kullanılıyor?
Türkiye'de otomobil sektöründe yaşanan fiyat dalgalanmaları ve üretim değişimlerinin yanı sıra ikinci el piyasasındaki hareketlilik, ülkedeki otomobil tercihlerini de etkiliyor. Peki, Türkiye'de en çok hangi otomobil kullanılıyor? İşte, detaylar...

Otomobil fiyatlarındaki dalgalanmalar, üretim ve ihracattaki iniş çıkışlar ile ikinci el piyasasındaki değişimler, ülke otomotiv sektörünün karmaşık gerçekleri arasında yer alırken, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil modelleri listesi, bu dinamikleri bir kez daha gözler önüne seriyor.

Türkiye'de en çok hangi otomobiller kullanılıyor?

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil modelleri şunlardır:

  1. Tofaş Şahin/Doğan/Kartal: 820.962 adet
  2. Toyota Corolla: 628.137 adet
  3. Renault R12-Toros: 553.164 adet
  4. Renault Megane: 538.121 adet
  5. Renault Clio: 535.718 adet
  6. Fiat Egea: 510.676 adet
  7. Opel Astra: 448.849 adet
  8. Ford Focus: 398.781 adet
  9. Renault Symbol: 381.708 adet
  10. Renault R9-Broadway: 351.183 adet

Türkiye'nin 85 milyon 279 bin 553 kişilik nüfusuna karşılık, resmi olarak trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 milyon 221 bin civarındadır. Özpeynirci'ye göre, bu araçların yüzde 28'i 21 yaşın üzerindedir, yani 2003 model ve öncesidir. Bu durum, ülke genelindeki araç havuzunun yaş ortalamasının 14,1 olduğunu gösterir, ki bu oldukça yüksektir.

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