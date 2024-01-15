Türkiye'de en çok satılan Citroen modelleri açıklandı!

Otomotiv sektörünün dev isimlerinden Citroen, Türkiye'de 2023 yılında en çok satan modelleri açıkladı.

Citroen, 2023 yılında Türkiye otomotiv sektöründe oldukça etkileyici bir performans sergileyerek marka tarihindeki en yüksek satış rakamlarına ulaştı. Citroen Türkiye tarafından açıklanan verilere göre, marka Türkiye pazarında 2022 yılına kıyasla satışlarını ikiye katlayarak toplamda 63,153 adetlik satış gerçekleştirdi. Bu, 2022 yılına göre yüzde 119 oranında bir artış anlamına geliyor.

Citroen'in en çok satılan modelleri belli oldu

Citroen Türkiye'nin bu başarılı performansı, markayı Türkiye pazarında 7. sıraya taşıdı ve pazarda yüzde 5,1 pay elde edilmesini sağladı. Citroen'in 2023 yılındaki bu yüksek satış rakamları aynı zamanda markaya Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından düzenlenen Satış ve İletişim Ödülleri'nde "'Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası'" ödülünü kazandırdı.

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, başarılarını şu sözlerle değerlendirdi: "'Yıla Marketing Türkiye'nin düzenlediği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde 'Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası' seçilerek başlamıştık. Geçtiğimiz yılı, 2022'ye göre satışlarımızı iki kattan fazla artırarak tamamladık ve bu ödülün tesadüf olmadığını kanıtlamış olduk. Hafif ticari araçtaki 'En Hızlı Büyüyen Marka' ödülümüz de başarılarımızı taçlandırmış oldu."

Citroen'in farklı modelleri de satış başarılarıyla dikkat çekti. C4 X, 10,704 adetlik satışla binek modeller içinde en fazla tercih edilen Citroen modeli olurken, Berlingo ise hafif ticari araç pazarında en hızlı büyüyen marka unvanını elde etti. Berlingo, segmentinde ikinci sıraya yükselerek Citroen'e hafif ticari araç pazarında yüzde 6,7'lik pazar payı kazandırdı.