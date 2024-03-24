Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar hangileri?

Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısının 15 milyon 221 bin olarak açıklanmasının ardından, hangi otomobil modellerinin ülkede en yaygın olarak tercih edildiği merak konusu oldu. Türkiye'nin otomobil tercihlerini belirleyen bu liste, otomotiv endüstrisinin ve tüketicilerin tercihlerinin geniş bir yelpazesini yansıtıyor. İşte, Türkiye'de en çok kullanılan otomobil modellerinin sıralı bir listesi...