Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar hangileri?

Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar hangileri?
Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısının 15 milyon 221 bin olarak açıklanmasının ardından, hangi otomobil modellerinin ülkede en yaygın olarak tercih edildiği merak konusu oldu. Türkiye'nin otomobil tercihlerini belirleyen bu liste, otomotiv endüstrisinin ve tüketicilerin tercihlerinin geniş bir yelpazesini yansıtıyor. İşte, Türkiye'de en çok kullanılan otomobil modellerinin sıralı bir listesi...

Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısının son verilere göre 15 milyon 221 bin olduğu açıklandı. Ancak bu rakamın yanı sıra, hangi otomobil modellerinin Türkiye'de en çok tercih edildiği de merak konusu. Peki, Türkiye'de en çok hangi araçlar kullanılıyor. Türkiye'de en çok tercih edilen markalar hangileri? Türkiye'de en çok tercih edilen araba modelleri hangileri? İşte, Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan otomobil modellerinin sıralı listesi...

Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan otomobil modellerinin listesi

10. Renault R9-Broadway (351.183)
9. Renault Symbol (381.708)
8. Ford Focus (398.78)
7. Opel Astra (448.849)
6. Fiat Egea (510.676)
5. Renault Clio (535.718)
4. Renault Megane (538.121)
3. Renault R12-Toros (553.164)
2. Toyota Corolla (628.137)
1. Tofaş Şahin/Doğan/Kartal (820.962)

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