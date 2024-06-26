"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının kazananı açıklandı
"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının kazananı, Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen görkemli bir törenle açıklandı. Yarışmada, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyesi 63 otomotiv gazetecisinden toplamda 2 bin 630 puan alan Togg T10X birinci seçildi.
Ödüller sahiplerini buldu
Törende, sadece "Yılın Otomobili" değil, aynı zamanda üç farklı kategoride de birinciler belirlendi.
"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının ilk etabında, 28 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finale kaldı. Finale kalan modeller, tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat-değer oranı gibi kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi.
Finale kalan modeller
İkinci etapta "Yılın Otomobilini" belirlemek üzere finale kalan 7 model şunlardı:
- BMW 5 Serisi
- Chery Tiggo 8 Pro
- Hyundai Ioniq 6
- Mercedes-Benz E Serisi
- Renault Austral
- Togg T10X
- Toyota C-HR Hybrid
Finalist otomobillerin puanları
Togg T10X, 2 bin 630 puanla "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Togg T10X, tasarımı, teknolojisi ve yenilikçi özellikleriyle jüri üyelerinin beğenisini kazanarak, bu prestijli ödülü elde etti.
Yarışmanın finalinde diğer otomobillerin aldığı puanlar şöyle sıralandı:
- Renault Austral: 2 bin 550 puan
- Toyota C-HR Hybrid: 2 bin 340 puan
- Hyundai Ioniq 6: 2 bin 150 puan
- Chery Tiggo 8 Pro: 2 bin 120 puan
- BMW 5 Serisi: 2 bin 70 puan
- Mercedes-Benz E Serisi: 1,890 puan