"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının kazananı açıklandı

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili 2024" yarışmasının kazananı belli oldu.

"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının kazananı, Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen görkemli bir törenle açıklandı. Yarışmada, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyesi 63 otomotiv gazetecisinden toplamda 2 bin 630 puan alan Togg T10X birinci seçildi.

Ödüller sahiplerini buldu

Törende, sadece "Yılın Otomobili" değil, aynı zamanda üç farklı kategoride de birinciler belirlendi.

"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının ilk etabında, 28 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finale kaldı. Finale kalan modeller, tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat-değer oranı gibi kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi.

Finale kalan modeller

İkinci etapta "Yılın Otomobilini" belirlemek üzere finale kalan 7 model şunlardı:

BMW 5 Serisi

Chery Tiggo 8 Pro

Hyundai Ioniq 6

Mercedes-Benz E Serisi

Renault Austral

Togg T10X

Toyota C-HR Hybrid

Finalist otomobillerin puanları

Togg T10X, 2 bin 630 puanla "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Togg T10X, tasarımı, teknolojisi ve yenilikçi özellikleriyle jüri üyelerinin beğenisini kazanarak, bu prestijli ödülü elde etti.

Yarışmanın finalinde diğer otomobillerin aldığı puanlar şöyle sıralandı: