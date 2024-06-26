"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının kazananı açıklandı

"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının kazananı açıklandı
Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili 2024" yarışmasının kazananı belli oldu.

"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının kazananı, Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen görkemli bir törenle açıklandı. Yarışmada, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyesi 63 otomotiv gazetecisinden toplamda 2 bin 630 puan alan Togg T10X birinci seçildi.

Ödüller sahiplerini buldu

Törende, sadece "Yılın Otomobili" değil, aynı zamanda üç farklı kategoride de birinciler belirlendi.

"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının ilk etabında, 28 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finale kaldı. Finale kalan modeller, tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat-değer oranı gibi kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi.

Finale kalan modeller

İkinci etapta "Yılın Otomobilini" belirlemek üzere finale kalan 7 model şunlardı:

  • BMW 5 Serisi
  • Chery Tiggo 8 Pro
  • Hyundai Ioniq 6
  • Mercedes-Benz E Serisi
  • Renault Austral
  • Togg T10X
  • Toyota C-HR Hybrid

Finalist otomobillerin puanları

Togg T10X, 2 bin 630 puanla "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Togg T10X, tasarımı, teknolojisi ve yenilikçi özellikleriyle jüri üyelerinin beğenisini kazanarak, bu prestijli ödülü elde etti.

Yarışmanın finalinde diğer otomobillerin aldığı puanlar şöyle sıralandı:

  • Renault Austral: 2 bin 550 puan
  • Toyota C-HR Hybrid: 2 bin 340 puan
  • Hyundai Ioniq 6: 2 bin 150 puan
  • Chery Tiggo 8 Pro: 2 bin 120 puan
  • BMW 5 Serisi: 2 bin 70 puan
  • Mercedes-Benz E Serisi: 1,890 puan

Son Haberler
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek