Türkiye'den çekileceği düşünüyordu! MG ve Chery'e ek vergi geldi

Çin'den ithal edilen otomobillere ilave gümrük vergisi kararı verildi. Bu karar, kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve sosyal medyada çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Ancak MG ve Chery'den gelen açıklamalar, markaların Türkiye pazarından çekilme gibi bir niyetinin olmadığını ve operasyonlarına devam edeceklerini ortaya koydu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü, Çin'den ithal edilecek otomobillere yönelik yeni bir düzenlemenin duyurusu yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan bu düzenlemeye göre, Çin'den gelecek tüm otomobillere ilave gümrük vergisi uygulanacak. Bu karar, otomotiv sektöründe ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada tartışmalara neden oldu

Yeni düzenleme, sosyal medyada tartışmalara yol açtı ve Çinli otomobil üreticilerinin Türkiye pazarından çekilebileceği yönünde spekülasyonlar doğurdu. Özellikle MG ve Chery gibi popüler markaların, yedek parça ve servis hizmetlerini üçüncü taraflara devrederek Türkiye pazarından tamamen çekilebileceği konuşulmaya başlandı. Ancak, firmalardan gelen açıklamalar bu endişeleri giderdi.

MG'den açıklama: Türkiye'den çekilme söz konusu değil

MG'nin Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv'in CEO'su Kağan Dağtekin, sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı. Dağtekin, MG müşterilerinin rahat olması gerektiğini belirterek, markanın Türkiye'den çekilme gibi bir niyetinin olmadığını vurguladı.

Dağtekin'in açıklamasına göre, Doğan Trend Otomotiv, MG'nin Çin'deki merkezi ile görüşmeler yaparak uygun fiyat politikasını korumaya çalışacak. Ayrıca, bu süreçte yeni yatırımlar da gündemde. Hatta MG otomobillerin Türkiye'de üretilmesi de değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor. Ancak, Dağtekin, bu girişimlerin kolay olmayabileceğine de dikkat çekti.

Chery'nin Türkiye planları: Operasyonlar devam ediyor

Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo da benzer bir açıklama yaparak, şirketin Türkiye operasyonlarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti. Fenghuo, Chery'nin Türkiye'deki faaliyetlerine devam edeceğini ve fabrikanın kurulmasının gündemde olduğunu söyledi. Bu açıklama, Chery'nin Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirme niyetini ortaya koyuyor.