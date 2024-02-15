Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobilleri belli oldu!
Türkiye otomotiv pazarında otomatik vitesli araçlar her zaman ilgi gören bir segment olmuştur. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobillerini açıkladı. İşte listenin başını çeken araçlar...
EN UYGUN FİYATLI OTOMATİK VİTESLİ OTOMOBİLLER
Hyundai i10 MPI 67 PS: 830,000 TL
Hyundai, uygun fiyatıyla dikkat çeken otomatik vitesli araçlar arasında yer alıyor. i10 MPI 67 PS modeli, kompakt bir tasarıma sahip olup ekonomik bir sürüş sunmayı hedefliyor.
Kia Picanto 1.0L 67 PS: 838,000 TL
Kia'nın kompakt modeli Picanto, şehir içi kullanım için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. 1.0L motoru ve 67 beygir gücü ile düşük yakıt tüketimi ve pratik manevra kabiliyeti sunuyor.
Toyota 1.5 Multidrive S 125 HP: 1,035,000 TL
Toyota, sağlamlığı ve dayanıklılığı ile tanınan markalardan biri. 1.5 Multidrive S modeli, 125 beygir gücüyle güçlü bir performans sunarken aynı zamanda konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor.
Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG: 1,220,000 TL
Alman otomotiv devi Volkswagen'in Polo modeli, otomatik vitesli araç arayanlar için cazip bir seçenek sunuyor. 1.0 TSI motoru ve 95 beygir gücü ile güçlü bir performans sergilerken, DSG şanzımanıyla da konforlu bir sürüş sağlıyor.