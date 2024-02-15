Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobilleri belli oldu!

Türkiye'de otomatik vitesli araç tercih edenler için uygun fiyatlı seçenekler her zaman merak konusu olmuştur. Son araştırmalar, Türkiye'deki en ekonomik otomatik vitesli otomobillerin listesini belirledi. Bu araçlar, hem bütçeye dost hem de güvenilir performans sunmayı vaat ediyor. İşte Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobilleri ve özellikleri...

Türkiye otomotiv pazarında otomatik vitesli araçlar her zaman ilgi gören bir segment olmuştur. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobillerini açıkladı. İşte listenin başını çeken araçlar...

EN UYGUN FİYATLI OTOMATİK VİTESLİ OTOMOBİLLER

Hyundai i10 MPI 67 PS: 830,000 TL

Hyundai, uygun fiyatıyla dikkat çeken otomatik vitesli araçlar arasında yer alıyor. i10 MPI 67 PS modeli, kompakt bir tasarıma sahip olup ekonomik bir sürüş sunmayı hedefliyor.

Kia Picanto 1.0L 67 PS: 838,000 TL

Kia'nın kompakt modeli Picanto, şehir içi kullanım için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. 1.0L motoru ve 67 beygir gücü ile düşük yakıt tüketimi ve pratik manevra kabiliyeti sunuyor.

Toyota 1.5 Multidrive S 125 HP: 1,035,000 TL

Toyota, sağlamlığı ve dayanıklılığı ile tanınan markalardan biri. 1.5 Multidrive S modeli, 125 beygir gücüyle güçlü bir performans sunarken aynı zamanda konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor.

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG: 1,220,000 TL

Alman otomotiv devi Volkswagen'in Polo modeli, otomatik vitesli araç arayanlar için cazip bir seçenek sunuyor. 1.0 TSI motoru ve 95 beygir gücü ile güçlü bir performans sergilerken, DSG şanzımanıyla da konforlu bir sürüş sağlıyor.