Video oyun tarihinin en uzun gecikmesi sona erdi, tam 22 yıl sonra geliyor

2002 yılında duyurulan Kien, 22 yıl gecikmeyle piyasaya sürüldü.

Video oyunlarının ertelenmesi oyuncuların sıkça karşılaştığı bir durumdur ancak bu oyun tam 22 yıllık bekleyişin ardından piyasaya giriyor.

22 yıllık gecikmenin hikayesi

Bir grup İtalyan programcı tarafından Game Boy Advance (GBA) için geliştirilen Kien, tam 22 yıl sonra piyasaya sürüldü. Bu fantastik hack'n slasher oyununun piyasaya çıkış süresi o kadar uzadı ki, oyunun çalışacağı GBA konsolunun üretimi bile 2009 yılında durduruldu.

Kien'in hikayesi 2002 yılında başladı. İtalya'da küçük bir grup programcı, GBA için oyun geliştiren ilk şirket olan AgeOfGames'i kurdu. İki yıl sonra, yani 2004'te, Kien tamamlanmıştı. Ancak, oyunun yayıncısı piyasaya sürülmesini mali açıdan çok riskli bulduğundan, oyun hiçbir zaman raflardaki yerini alamadı.

2000'li yılların başlarında oyunlar internet üzerinden indirilmiyordu; kutulu olarak mağazalarda satılıyordu. Bu kutuları üretmek ve dağıtmak büyük bir sermaye gerektiriyordu. Eğer oyun yeterince satmazsa, şirketler büyük finansal kayıplarla karşı karşıya kalıyordu. Bu ekonomik belirsizlik, Kien'in yayıncısını oyunu piyasaya sürmekten alıkoydu.

Bu süreçte AgeOfGames ayakta kalabilmek için eğitici oyunlar geliştirmeye başladı. GBA konsolu eskidi ve Kien unutulmaya yüz tuttu. Ancak, retro oyunlara olan ilginin artması ve bağımsız yapımcıların dünya çapında ses getirmesi, İtalyan stüdyoya yeni bir fırsat sundu.

Klasik konsol oyunlarında uzmanlaşmış yeni bir yayıncı olan incube8 Games, Kien'i tekrar hayata döndürmek istedi. Oyunu satın alarak kartuş formunda piyasaya sürdü. Böylece Kien, orijinal GBA donanımıyla oynanabilir halde satışa çıktı. Ancak, bu nostaljik deneyimi yaşamak isteyen oyuncular 60 dolar ödemek zorunda.