Volkswagen, Çin'de yeni Passat Sedan modeli ile iddiasını sürdürmeye hazırlanıyor

Volkswagen'in Türkiye'de de popüler olan Passat modelinin sedan versiyonuna ilişkin önemli bir kararı, Çin pazarında yeni bir dönemin habercisi olabilir. Alman otomobil devi, Avrupa'da sedan üretimini durdurduktan sonra Çin'de yeni Passat Sedan modelini piyasaya sürme kararı aldı.

Alman otomobil devi Volkswagen, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de oldukça popüler olan Passat modelinin sedan versiyonuyla ilgili önemli bir karar almıştı. Avrupa pazarında 2022'den itibaren Passat Sedan üretimini sonlandırarak yalnızca station wagon modeline odaklanmıştı. Ancak Çin'de sedan otomobillere olan talep dikkate alındığında, Volkswagen bu bölgede yeni bir Passat Sedan modeliyle yeniden sahneye çıkma kararı aldı.

Volkswagen Passat Sedan'ın özellikleri neler?

Yeni Passat Sedan, Çin pazarı için özel olarak tasarlanacak ve Volkswagen Passat Pro adıyla sunulacak. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, aracın dış tasarımı ve bazı teknik özellikleri hakkında önemli detaylar ortaya çıktı.

Passat Pro Sedan'ın dış tasarımı, sedan versiyonlarının özelliklerini taşımakla birlikte, en çok station wagon modeli Variant'a benzemekte. Ön farlar ve tampon tasarımı, bu benzerliği açıkça ortaya koyuyor. Aracın boyutları ise uzunluk, genişlik ve yükseklik olarak sırasıyla 5 metre, 1,8 metre ve 1,4 metre olarak belirlendi. Bu ölçüler, Variant modelinden daha uzun ve dingil mesafesi de 2,8 metre olarak açıklandı.

Passat Pro Sedan, Volkswagen ve SAIC ortaklığında üretilecek ve iki farklı benzinli motor seçeneğiyle sunulacak. Bu motorlar, 1,5 litrelik 158 beygir gücü üreten ve 2,0 litrelik 217 beygir gücü üreten versiyonlar olacak. Her iki motor seçeneğinde de otomatik şanzıman bulunacak.

Aracın iç mekânı hakkında henüz bilgi paylaşılmamış olsa da, Volkswagen'in resmi tanıtımının henüz yapılmadığını belirtmek gerekir. Şirketin, 2024'ün üçüncü çeyreğinde Passat Pro Sedan'ı Çin pazarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu yeni modelin, Çin'deki sedan otomobil segmentinde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.