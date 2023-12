Volkswagen dokunmatik kontroller yerine fiziksel düğmelere dönüş yapıyor

Autocar tarafından Kopenhag'daki Volkswagen City Studio'da görüntülenen ID. 2all konsept elektrikli otomobil artık biraz güncellenmiş bir iç mekana sahip ve en dikkat çekici değişiklik merkezi dokunmatik ekranın altındaki fiziksel düğmelerin geri dönüşü oldu. Markanın iç tasarımcısı Darius Watola'ya göre bu, "müşterilerden gelen son geri bildirimlere" - özellikle de Avrupa'da "daha fazla fiziksel düğme" isteyenlere - dayanan "tüm modeller için yeni bir yaklaşım" olacak.

Autocar'ın Haziran ayındaki Tiguan lansman röportajında Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, müşterilerin Golf Mk8 ve ID.3'te dokunmatik kontrollere aşırı bağımlılık konusundaki eleştirilerini zaten kabul etmişti, motor endüstrisindeki aynı eğilimden bahsetmeye gerek yok. Yönetici, selefi Herbert Diess tarafından onaylanan önceki dokunmatik ağırlıklı yaklaşımın müşteri sadakati açısından "kesinlikle çok zarar verdiğini" söyleyecek kadar ileri gitti.

ID. 2all, Volkswagen'in güncellenmiş MEB Entry platformuna dayanıyor ve yedi saniyenin altında 62MPH hıza çıkabilen 223HP'lik bir motora sahip. Menzile gelince, bu araç görünüşe göre tek bir şarjla 280 mile kadar yol alabiliyor, ancak bu 38kWh'lik temel versiyon yerine daha büyük ve daha gelişmiş 56kWh batarya ile. Bu konsept elektrikli aracın 2025 yılında Avrupa'da bir üretim modeli olarak piyasaya çıktığında 25.000 €'nun (yaklaşık 27.300 $) altında bir fiyata mal olmasını bekliyoruz. Şirket ayrıca kısa süre önce ID. 2all'un kardeşi" olarak tanımlanan ID. 2all'un kardeşi" olarak tanımlanan ID. 2all SUV'un da tanıtımını yaptı, ancak bu model 2026 yılına kadar piyasaya çıkmayacak.

The future of Volkswagen interiors revealed. Here’s the ID.2 - on sale in 2025.

Classy and not everything on the touchscreen. pic.twitter.com/bXef4fXk99