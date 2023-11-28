Volkswagen Golf'ün "Station Wagon" versiyonu geliyor

Volkswagen'in, ikonik modeli Golf, yeni versiyonu için harekete geçti. Station wagon bir versiyon gelecek yıl görücüye çıkabilir.

Alman otomotiv devi Volkswagen, sevilen modeli Golf için sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Uzun süredir üzerinde değişiklik yapılmayan 8. nesil Golf'e ek olarak, şirketin Golf Variant adında bir station wagon model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Casus kameralar tarafından yakalanan Golf Variant, ilk bakışta Passat Variant'e benziyor, ancak bagaj kapağında net bir şekilde "Golf" ibaresi bulunuyor. Bu durum, station wagon Golf'ün geri döndüğünü gösteriyor. Araç, Passat Variant ile benzer bir tasarıma sahip, ancak Golf'ün genetik özelliklerini taşıyor.

Bagaj kapağında yer alan "eTSI" ibaresi, aracın 1.0 ve 1.5 litrelik benzinli motorlara sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca 2.0 litrelik dizel seçeneğinin de mümkün olduğu tahmin ediliyor.

2024 yılında tanıtılması beklenen Golf Variant, Golf severlere daha fazla seçenek sunacak gibi görünüyor. Şirketin resmi bir açıklama yapmamış olmasına rağmen, casus fotoğraflar heyecanı artırıyor. Golf tutkunları, makyajlı Golf'e ek olarak Variant modelinin de yolda olmasıyla bekledikleri çeşitliliğe kavuşacaklar.