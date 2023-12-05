Volkswagen ID.3'ün üretimini durdurdu

Volkswagen'in, ID.3 üretimini durduracağı öğrenildi. Almanya'daki fabrika, 2024'e kadar bu otomobili üretmeyecek.

Volkswagen, Avrupa'daki en büyük elektrikli otomobil tesisi olan Zwicaku'daki fabrikasında ID.3 ve Cupra Born üretimini durdurma kararı aldı. Bu kararın 2024'ün başına kadar devam edeceği belirtildi. Volkswagen'in bu tesisinde aynı zamanda ID.4, ID.5, Audi Q4 e-tron ve Audi Q4 Sportback e-tron modelleri de üretiliyordu. Bu modellerin üretiminin de etkilenebileceği düşünülüyor.

Alman otomobil devi, daha önce ekim ayında da benzer bir karar almış ancak üretimi kısa bir süre sonra tekrar başlatmıştı. Şirketin bu kararı almasının arkasında, elektrikli otomobil talebinin beklentileri karşılamaması ve tedarik sorunları olduğu iddiaları bulunuyor. Volkswagen, elektrikli motoru APP550'deki tedarik sorunları nedeniyle üretimde kesintilere gitti.

Bu kararın, Volkswagen'in mali zorlukları ve rekabet konusundaki sıkıntılarıyla da ilişkilendirilebileceği düşünülüyor. Şirket CEO'su Thomas Schafer, rekabetçi olamama sorununu kabul etmiş ve bu durumun bir sonucu olarak toplu işten çıkarma planlarını açıklamıştı.