Volkswagen ID.3'ün üretimini durdurdu

Volkswagen ID.3'ün üretimini durdurdu
Volkswagen'in, ID.3 üretimini durduracağı öğrenildi. Almanya'daki fabrika, 2024'e kadar bu otomobili üretmeyecek.

Volkswagen, Avrupa'daki en büyük elektrikli otomobil tesisi olan Zwicaku'daki fabrikasında ID.3 ve Cupra Born üretimini durdurma kararı aldı. Bu kararın 2024'ün başına kadar devam edeceği belirtildi. Volkswagen'in bu tesisinde aynı zamanda ID.4, ID.5, Audi Q4 e-tron ve Audi Q4 Sportback e-tron modelleri de üretiliyordu. Bu modellerin üretiminin de etkilenebileceği düşünülüyor.

Alman otomobil devi, daha önce ekim ayında da benzer bir karar almış ancak üretimi kısa bir süre sonra tekrar başlatmıştı. Şirketin bu kararı almasının arkasında, elektrikli otomobil talebinin beklentileri karşılamaması ve tedarik sorunları olduğu iddiaları bulunuyor. Volkswagen, elektrikli motoru APP550'deki tedarik sorunları nedeniyle üretimde kesintilere gitti.

Bu kararın, Volkswagen'in mali zorlukları ve rekabet konusundaki sıkıntılarıyla da ilişkilendirilebileceği düşünülüyor. Şirket CEO'su Thomas Schafer, rekabetçi olamama sorununu kabul etmiş ve bu durumun bir sonucu olarak toplu işten çıkarma planlarını açıklamıştı.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!