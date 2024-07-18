Volkswagen ve Anhui ortaklığından kendine hayran bırakan yeni SUV: ID.UNYX

Alman otomobil devi Volkswagen, Çinli iş ortağı Anhui Jianghuai Automobile Group (JAC) ile dikkat çeken bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında geliştirilen "ID.UNYX" adlı coupe SUV, düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Modern teknolojiler ve etkileyici tasarımıyla dikkat çeken ID.UNYX, tüketicilere neler sunuyor? İşte detaylar...

Volkswagen ve Anhui Jianghuai Automobile Group ortaklığında geliştirilen "ID.UNYX" adlı coupe SUV, tanıtıldı.

ID.UNYX'nin özellikleri neler?

Volkswagen ve Anhui'nin ortak üretimi olan ID.UNYX, zarif ve şık bir dış tasarıma sahip. Aracın ön kısmında, şerit LED aydınlatma ve LED destekli farlar bulunuyor. Gövde, kavisli bir tasarıma sahip olup, yarı gizli kapı kollarına ev sahipliği yapıyor.

Modern ve fonksiyonel iç tasarım

ID.UNYX'in iç tasarımı, modern ve kullanıcı dostu özelliklerle donatılmış. Küçük bir dijital gösterge ekranı bulunan otomobil, sürücüye dönük büyük bir bilgi-eğlence ekranı sunuyor. Orta konsolda vites topuzu gibi geleneksel parçalar yer almadığından, geniş ve kullanışlı bir kabin oluşturulmuş.

Motor seçenekleri

Volkswagen ID.UNYX, hem tek motorlu hem de çift motorlu seçeneklerle sunulacak. Tek motorlu versiyonda 170 kW kapasiteli bir elektrik motoru aracın arka kısmında yer alırken, çift motorlu versiyonda ise arka motora ek olarak 80 kW kapasiteli bir motor daha bulunacak. Çift motorlu varyantın 0-100 km/s hızlanma süresi ise sadece 5,6 saniye olarak açıklanmış.

Batarya ve menzil

ID.UNYX'in tüm motor seçenekleri, 82,4 kWh kapasiteli bir batarya paketi ile donatılmış. Bu batarya, tek motorlu versiyonda 620 kilometre, çift motorlu versiyonda ise yaklaşık 565 kilometre menzil sunacak.

Fiyat

Volkswagen ve Anhui'nin ortak açıklamasına göre, bu etkileyici SUV, 28.790 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Ancak bu heyecan verici araç, ne yazık ki sadece Çin pazarına özel olarak tasarlanmış durumda. Yani ID.UNYX'i Çin dışında görmek mümkün olmayacak.