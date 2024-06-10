Volvo, Çin'den Avrupa'ya üretim taşıyor! Yeni modeller Türkiye'ye gelebilir

Volvo'nun Çin'de ürettiği elektrikli modellerinin Avrupa'ya taşınacağına dair iddialar ortaya çıktı. Bu gelişme, Türkiye'deki otomobil pazarını da etkileyebilir.

Çin menşeli otomobil üreticilerinin küresel pazardaki etkisi artarken, hükûmetler de otomobil ithalatına yönelik yeni vergi politikaları belirlemeye başladı. Türkiye, önümüzdeki ay itibarıyla Çin'den getirilecek otomobillere yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulayacak. Benzer bir adımı atan Avrupa Birliği ise Çin'den gelecek otomobillere ilave vergi uygulamaya başladı.

Bu durum, Çin'de üretim yapan otomobil firmalarını, fabrikalarını Avrupa ve Türkiye'ye taşıma konusunda harekete geçirdi. Daha önce MG ve Chery gibi markaların Türkiye'de fabrika kurma planlarından bahsetmiştik. Şimdi ise bu konuda Volvo'dan yeni bir haber var. Şirketin, Çin'de ürettiği bazı modelleri Avrupa'daki fabrikalara taşımaya başladığı iddia ediliyor.

Belçika'da üretim başlıyor

Kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Volvo en yeni elektrikli modelleri EX30 ve EX90'ın üretimini Çin'den Belçika'ya taşıma kararı aldı. Hatta bazı modellerin özellikle İngiltere'ye gönderilecek olanlarının üretiminin de Belçika'da gerçekleştirileceği belirtiliyor. Bu gelişme, Türkiye'deki Volvo hayranlarını da olumlu yönde etkileyecek gibi görünüyor.

Türkiye'ye getirilebilir

Çin'den elektrikli otomobil ithalatını kısıtlayan Türk hükûmeti, Volvo'nun EX30 modelini Türkiye'ye getiremeyeceğini açıklamıştı. Ancak, üretiminin Çin'den Belçika'ya kaydırılması, bu aracın Türkiye'ye gelme olasılığını artırıyor. Çünkü Avrupa'daki bir fabrikadan üretilen araçların Türkiye'ye vergisiz olarak getirilmesi mümkün olabilir, zira Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmalar bu tarz ithalatları destekliyor. Bu da Türkiye'deki Volvo sevenler için sevindirici bir gelişme olabilir.