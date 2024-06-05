Volvo, dijital pil pasaportuna sahip ilk elektrikli modelini tanıttı

AB'nin duyurduğu "Dijital Pil Pasaportu" zorunluluğu, elektrikli araçlar da dahil olmak üzere sektörde dönüşümü hızlandırıyor. Bu kapsamda, Avrupa'da pazarlanan pillerin belirli bir kapasiteyi aşması halinde bu pasaporta sahip olması gerekecek. Bu yeni düzenlemeyle uyumlu olarak, dünyanın dijital pil pasaportuna sahip ilk elektrikli aracı belli oldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) daha sürdürülebilir bir gelecek için duyurduğu "Dijital Pil Pasaportu" zorunluluğu, otomotiv endüstrisinde önemli bir dönüşümü tetikliyor. Bu kapsamda, Avrupa'da pazarlanan 2 kWh'ten fazla kapasiteli pillerin, Şubat 2027 itibarıyla bu pasaporta sahip olması gerekeceği açıklanmıştı. Bu zorunluluk, elektrikli araçları da kapsıyordu ve şimdi dünyanın bu pasaporta sahip ilk otomobili tanıtıldı.

Araba başına 10 dolar olacak

Volvo'nun elektrikli versiyonu olarak öne çıkan EX90, dünyada dijital pil pasaportuna sahip ilk elektrikli araç olacak. ABD'de üretilecek olan bu modelin, bu yılın ikinci yarısında Kuzey Amerika ve Avrupa'da yollarda olması planlanıyor. Volvo, bu pasaportu geliştirmek için Birleşik Krallık merkezli girişim Circulor ile beş yıldır çalışıyor ve bu adımıyla sektörde öncü olma hedefini güçlendiriyor.

Volvo'nun yöneticisi Vanessa Butani, bu konuda yaptığı açıklamada "Öncü ve lider olmak bizim için gerçekten önemli" ifadelerini kullanırken, EX90'ın yanı sıra ilerleyen dönemlerde tüm elektrikli modellerin de kademeli olarak bu pasaporta sahip olacağını belirtti. Pil pasaportu, aracın bataryasıyla ilgili tüm detayları içeriyor ve üretim sürecinden geri dönüşüm uygunluğuna kadar pek çok önemli bilgiyi barındırıyor.

Bu gelişme, çevresel etkilerin azaltılması ve yeniden kullanımın teşvik edilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Volvo'nun araba başına 10 dolara mal olması beklenen bu pasaportla, tüketicilere daha şeffaf ve çevreci bir otomobil deneyimi sunmayı hedefliyor.