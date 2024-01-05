Volvo, EX30'u Türkiye'ye getirmeme kararı aldı! İşte sebebi

Elektrikli otomobil ithalatına ilişkin alınan karar üzerine, Volvo EX30'un Türkiye'ye gelmeyeceği öğrenildi. İşte şirketin Türkiye pazarına EX30'u getirmeme sebebi...

Volvo'nun ürettiği ve tank benzeri otomobilleriyle tanınan marka, Türkiye'deki yeni yasal düzenlemeler nedeniyle EX30 modelinin ülkede satışa sunulmayacağını duyurdu. Türkiye'de geçen yıl Haziran ayında tanıtılan EX30, son yayımlanan bir düzenleme sebebiyle Türkiye'ye getirilmeyecek.

29 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete'de yer alan "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/22)" başlıklı düzenleme, Türkiye'ye çeşitli ülkelerden getirilecek elektrikli otomobillerle ilgili yeni kısıtlamalar içeriyordu. Örneğin, Çin'de üretilen bir elektrikli otomobilin Türkiye'ye ithal edilebilmesi için o markanın Türkiye'de en az 20 yetkili servis açması gerekiyordu.

Elektrikli otomobil düzenlemesi Volvo'yu kaçırdı

Bu düzenlemenin etkisiyle Volvo'nun EX30 modeli, Türkiye'ye getirilmemesi kararı alındı. Marka, EX30 ile ilgilenen müşterilere gönderdiği bir e-posta aracılığıyla bu kararı bildirdi. Bu durum, otomotiv sektöründe Çin üretimi araçların Türkiye'ye getirilmesindeki yeni zorlukları yansıtmaktadır.

Volvo'dan açıklama geldi

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Volvo Cars’ın ürettiği ilk premium B-SUV modeli olan ve bugüne kadar üretilen tüm Volvo otomobiller arasında en düşük karbon ayak izine sahip olan yeni Volvo EX30’u da sizlerle buluşturmak için de büyük bir arzu içerisindeydik. Ancak Ticaret Bakanlığı tarafından 29.11.2023 tarihli ve 32384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2023/22)’’ kapsamında, Tebliğ’nin “Yürürlük” maddesi başlıklı 5. Maddesi uyarınca 29.12.2023 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan yeni ithalat koşulları sebebi ile Türkiye pazarında henüz ithal edilememektedir.

Yeni ithalat koşullarının izin verdiği noktada ve zamanda, Volvo EX30 modelimizi Türkiye'de satışa sunabilmek için gereken adımları atacağız."