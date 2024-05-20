Xiaomi, elektrikli otomobil pazarında Tesla'ya meydan okuyor!

Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7'nin ardından, ikinci bir model için kolları sıvadı.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil pazarındaki başarısını artırıyor. İlk elektrikli otomobili SU7'nin büyük ilgi görmesinin ardından şirket, Tesla'nın popüler modeli Model Y'ye rakip olacak ikinci bir elektrikli otomobil geliştirmek için çalışmalara başladı.

Xiaomi, Tesla'nın başarılı modeli Model Y'den ilham alacak

Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve Çin'de satışa sunulan SU7, kısa sürede büyük bir başarı elde etti. İlk 27 dakikada 50.000 sipariş alan araç, Xiaomi'nin otomobil sektöründeki iddialı adımlarının bir göstergesi oldu. Şirket, üretimin ilk 32 gününde 10.000 adet aracı müşterilere ulaştırdı ve yıl sonuna kadar toplamda 100.000 araç teslim etmeyi hedefliyor.

Xiaomi'nin otomobilinde yer alan 16.1 inçlik 3K merkezi konsol, 56 inçlik baş üstü ekranı ve yapay zeka teknolojisi, kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarıyor. Şirket, Snapdragon tabanlı güçlü bir bilgi-eğlence yazılımıyla da araç içi deneyimi zenginleştiriyor. Ayrıca, Xiaomi telefonları da sorunsuz bir şekilde araca entegre edilebiliyor.

Xiaomi, sadece bir sedan modelle sınırlı kalmayıp, crossover bir model de sunmayı planlıyor. Bu noktada, Tesla'nın başarılı modeli Model Y'den ilham alınıyor. Ancak bu, Xiaomi'nin Model Y'yi kopyalayacağı anlamına gelmiyor; fakat benzer özelliklere sahip bir araçla piyasaya çıkması bekleniyor.

Yeni aracın üretime geçebilmesi ve talebi karşılayabilmesi için, Xiaomi'nin mevcut 10 milyar dolarlık fabrika yatırımını genişletmesi gerekecek. Şirketin yıllık 300.000 araç üretim kapasitesine sahip bir fabrika kurma hedefi bulunuyor. Bu, hem Çin hem de dünya pazarında güçlü bir konuma ulaşmak için gerekli bir adım olarak değerlendiriliyor. Örneğin, Tesla'nın geçen yıl toplam 1.8 milyon araç üretmesi, sektördeki rekabetin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor.