Yakıt tüketimi neden artar? Yakıt tüketimini artıran 10 neden

Sürücülerin dikkat etmesi gereken ve yakıt tüketimini artıran bazı faktörler bulunuyor. Peki, yakıt tüketimi neden artar?

Yakıt tüketimini arttıran pek çok faktör bulunuyor. Bunlar arasında en yaygın olanları şunlardır...

Yakıt tüketimi neden artar?

Düşük Kalitede Motor Yağı Kullanımı: Araç motorunda düşük kalitede yağ kullanmak, sürtünmeyi arttırarak motorun daha fazla yakıt tüketmesine neden olabilir.

Kalitesiz Yakıt Kullanımı: Düşük kaliteli yakıtın kullanılması, motor verimliliğini düşürebilir ve yakıtın daha hızlı tükenmesine yol açabilir.

Debriyajın Bakımsız Olması: Bakımsız veya aşınmış debriyaj, motor gücünü düzgün bir şekilde tekerleklere iletemez ve bu da yakıt tüketimini artırabilir.

Düşük Lastik Basıncı: Lastiklerin yeterince şişirilmemesi, aracın yol tutuşunu ve sürüş direncini azaltarak daha fazla yakıt tüketimine sebep olabilir.

Yükleme Yapılmış Ağır Araçla Yola Çıkmak: Araç aşırı yüklenirse, motorun daha fazla güç harcaması gerekir ve bu da yakıt tüketimini artırabilir.

Klima Kullanımı: Klima sisteminin sürekli olarak çalıştırılması, motora ek bir yük getirir ve yakıt tüketimini artırabilir.

Araç Bakımının İhmal Edilmesi: Periyodik araç bakımının yapılmaması, motorun verimliliğini düşürebilir ve yakıt tüketimini artırabilir.

Agresif Sürüş Stili: Ani hızlanmalar, sert frenlemeler ve yüksek hızlar, daha fazla yakıt tüketimine neden olabilir.

Rölantide Bekleme: Araç rölantide bekletildiğinde, motor boşa çalışır ve bu da gereksiz yakıt tüketimine yol açabilir.

Uygun Vites Seçimi: Araç vitesleri uygun şekilde kullanılmadığında, motor daha fazla güç harcar ve bu da yakıt tüketimini artırabilir.