Yeni 2024 Dacia Duster sızdırıldı!
2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil Dacia Duster'ın tasarımı ve özellikleri, kamuflajlı fotoğraflar aracılığıyla ortaya çıkıyor. Yeni Duster, Bigster konseptinden ilham alarak daha heybetli ve kaslı bir görünüm kazanıyor.
Bambaşka bir Duster geliyor
Ön Bölüm: Yükseklik kazanan kaslı motor kaputu, Y şekilli gündüz LED'leri, yeni logo, ince panjur, dikey hava girişleri, gri koruma plakası ve yuvarlak sis farları, ön bölümde dikkat çeken detaylar arasında.
Yan Bölüm: Geniş ön ve arka çamurluklar, siyah plastik dodikler, omuz çizgisinin dinamik görünümü, C sütununa gizlenmiş arka kapı kolları ve siyah tavan rayları, yan tarafta ön plana çıkan özellikler.
Arka Bölüm: Bagaj spoyleri, Y formu oluşturan stop lambaları, plakanın konumu ve Bigster konseptinden alınan arka tampon yapısı, arka bölümdeki dikkat çekici detaylardan.
Lastik ve Jantlar: 17 inç çapında çift renkli alaşım jantlar, 215/65 lastiklerle çevrili olarak test edilen prototiplerde kullanılmış.
Platform ve Güç Üniteleri: Yeni Duster, CMF-B platformu üzerine inşa edilecek. Bu platform, hibrit güç ünitelerinin kullanılmasına olanak tanıyacak. Hibrit sistem, 90 bg güç üreten dört silindirli 1,6 litrelik benzinli motor, iki elektromotor ve gelişmiş bir şanzıman çözümü içeriyor.