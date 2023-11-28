Yeni 2024 Dacia Duster sızdırıldı!

Platform ve Güç Üniteleri: Yeni Duster, CMF-B platformu üzerine inşa edilecek. Bu platform, hibrit güç ünitelerinin kullanılmasına olanak tanıyacak. Hibrit sistem, 90 bg güç üreten dört silindirli 1,6 litrelik benzinli motor, iki elektromotor ve gelişmiş bir şanzıman çözümü içeriyor.