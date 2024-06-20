Yeni Citroën C3 Aircross'un motor seçenekleri ve fiyatı açıklandı

Yeni 2024 Citroen C3 Aircross'un detayları belli oldu.

Geçtiğimiz aylarda ön gösterimi yapılan yeni 2024 Citroën C3 Aircross, nihayet tüm detaylarıyla otomobil tutkunlarının karşısına çıktı. İlk kez tamamen elektrikli ve 7 koltuklu seçeneklerle sunulacak olan bu kompakt SUV, Avrupa'da büyük ilgi görmeye aday.

İşte yeni Citroën C3 Aircross'un motor seçenekleri, özellikleri ve Avrupa fiyatları hakkında merak edilen tüm detaylar...

Citroën C3 Aircross'un özellikleri neler?

Motor seçenekleri

Yeni Citroën C3 Aircross, geniş bir motor yelpazesiyle geliyor. Benzinli, hibrit ve tamamen elektrikli versiyonları bulunan bu model, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap ediyor.

Giriş Seviyesi benzinli motor: Yeni C3 Aircross'un başlangıç seviyesi motoru, 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen ve 100 beygir güç üreten PureTech üç silindirli turbo benzinli motordan oluşuyor.

Hibrit seçenek: Bir üst seçenek ise 1.2 litre PureTech motor, 48V lityum iyon batarya ve 21 kW elektrik motoruyla donatılmış. Bu hibrit motor, çift kavramalı otomatik şanzımanla satışa sunuluyor.

Tamamen elektrikli versiyon: En büyük yenilik ise %100 elektrikli versiyon. 83 kW (111 hp) güç üreten elektrik motoru ve 44 kWsa kapasiteye sahip lityum demir fosfat batarya ile donatılmış olan bu model, 300 km menzil sunuyor. 2025 yılında menzili 400 km'ye ulaşacak yeni bir versiyonun da piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Performans ve şarj süreleri

Elektrikli versiyonun bataryası, maksimum DC şarj hızı olan 100 kW ile %20'den %80 doluluğa 26 dakikada ulaşabiliyor. Aynı işlem, 7 kW AC şarjda 4 saat 10 dakika, 11 kW AC şarjda ise yaklaşık 3 saat sürüyor. Modelin son hızı ise 145 km/s ile sınırlandırılmış.

Boyutlar ve iç mekan

Yeni Citroën C3 Aircross, 4390 mm toplam uzunluğa ve 2670 mm aks mesafesine sahip. Bu, selefine kıyasla daha büyük bir otomobil olduğunu gösteriyor. Ayrıca, 200 mm'nin üzerindeki yerden yüksekliği, aracın SUV karakterini vurguluyor. 5 koltuklu versiyonda 460 litre bagaj hacmi sunulurken, 7 koltuklu versiyonda üçüncü sıra kapalı olduğunda bu alan 330 litreye düşüyor.

Donanım ve teknoloji

Yeni C3 Aircross, modern donanım ve teknolojilerle donatılmış. Versiyona göre 16 veya 17 inç jantlar, LED farlar, Advanced Comfort koltuklar, 10.25 inç dokunmatik multimedya ekranı, 15W kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, aktif güvenlik freni, aktif şerit takip asistanı, sürücü dikkat uyarısı, trafik işareti tanıma, uzun far asistanı, kör nokta uyarısı, geri görüş kamerası ve ön-arka park sensörü gibi özellikler sunuluyor.

Fiyatlar

Fransa'da siparişe açılan yeni Citroën C3 Aircross'un fiyatları da açıklandı: