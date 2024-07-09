Yeni nesil Renault Duster'in Türkiye fiyatı açıklandı

Yeni nesil Renault Duster'in Türkiye fiyatı, belli oldu.

Otomobil tutkunlarının merakla beklediği yeni nesil Renault Duster'in Türkiye fiyatı, resmi açıklamadan önce ortaya çıktı.

Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'nde yer alan bilgilere göre, yeni Duster'ın başlangıç fiyatı 1 milyon 234 bin TL olacak.

7,5 milyondan fazla üretim

Renault ve OYAK işbirliği ile bugüne kadar Türkiye'de 7,5 milyondan fazla otomobil üretildi. Türkiye'deki her yedi otomobilden biri Renault logosu taşıyor. Bu başarılı ortaklık, 2027 yılına kadar Bursa Oyak Renault fabrikasında üretilecek dört yeni Renault modeliyle devam edecek. Bu modeller arasında üç adet SUV ve bir adet Duster bulunuyor.

Üçüncü nesil Duster, artık Dacia logosunu terk ederek Renault logosu ile Türkiye'de satılacak. Renault Türkiye, Duster'ı ön siparişe açmış olmasına rağmen resmi fiyatları henüz duyurmadı. Ancak Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'ne göre yeni Duster'ın başlangıç fiyatı 1 milyon 234 bin TL olarak belirlendi. En donanımlı modelin fiyatı ise 1 milyon 616 bin TL olacak.

Yeni Renault Duster'ın özellikleri

Yeni Renault Duster, Clio, Captur ve Arkana modellerinde de kullanılan CMF-B platformu üzerine inşa edilecek. Bu platform, benzinli tam hibrit, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere çeşitli motor seçenekleri sunarak çoklu enerji çözümleriyle dikkat çekiyor.