Yeni nesil Renault Duster'in Türkiye fiyatı açıklandı
Otomobil tutkunlarının merakla beklediği yeni nesil Renault Duster'in Türkiye fiyatı, resmi açıklamadan önce ortaya çıktı.
Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'nde yer alan bilgilere göre, yeni Duster'ın başlangıç fiyatı 1 milyon 234 bin TL olacak.
7,5 milyondan fazla üretim
Renault ve OYAK işbirliği ile bugüne kadar Türkiye'de 7,5 milyondan fazla otomobil üretildi. Türkiye'deki her yedi otomobilden biri Renault logosu taşıyor. Bu başarılı ortaklık, 2027 yılına kadar Bursa Oyak Renault fabrikasında üretilecek dört yeni Renault modeliyle devam edecek. Bu modeller arasında üç adet SUV ve bir adet Duster bulunuyor.
Üçüncü nesil Duster, artık Dacia logosunu terk ederek Renault logosu ile Türkiye'de satılacak. Renault Türkiye, Duster'ı ön siparişe açmış olmasına rağmen resmi fiyatları henüz duyurmadı. Ancak Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'ne göre yeni Duster'ın başlangıç fiyatı 1 milyon 234 bin TL olarak belirlendi. En donanımlı modelin fiyatı ise 1 milyon 616 bin TL olacak.
Yeni Renault Duster'ın özellikleri
Yeni Renault Duster, Clio, Captur ve Arkana modellerinde de kullanılan CMF-B platformu üzerine inşa edilecek. Bu platform, benzinli tam hibrit, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere çeşitli motor seçenekleri sunarak çoklu enerji çözümleriyle dikkat çekiyor.
- E-Tech Tam Hibrit Motor Sistemi: Yeni Duster, E-Tech tam hibrit motor sistemi ile satışa sunulacak.
- 130 hp 1.2 Litre Yarı Hibrit Motor: 6 ileri vitesli manuel şanzıman ile eşleştirilen bu motor, 4×4 güç-aktarma sistemi ile birlikte geliyor.
- 48V Batarya Destekli Turbo Benzinli Motor: 3 silindirli turbo benzinli motor, yaklaşık %10 yakıt tasarrufu ve daha akıcı bir sürüş sağlamak için 0,8 kWsa kapasiteli 48V batarya ile destekleniyor.