Yeni SsangYong Torres EVX Türkiye fiyatı belli oldu!

Yeni SsangYong Torres EVX Türkiye fiyatı açıklandı. 1 milyon km batarya garantisi verilen yüzde 100 elektrikli otomobil, çarpıcı özellikleriyle ön plana çıkıyor.

SsangYong, Türkiye pazarında adını güçlendirmeye çalışan ve yeni modellerle ürün gamını genişleten bir marka olarak dikkat çekiyor. Yeni Torres EVX, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yeni Torres EVX'in fiyatı bakın ne kadar

Yeni Torres EVX, tasarım anlamında içten yanmalı motorlu kardeşi Torres'e benzeyen, ancak %100 elektrikli bir versiyon olarak öne çıkıyor. Modelin Türkiye'deki fiyatı 1.590.000 TL olarak açıklanmıştır. Elektrikli otomobil pazarındaki fiyat avantajı, özellikle rakiplerin zam yapmasıyla birlikte daha çekici hale gelmiştir.

Gövde tasarımında standart Torres modeline benzerlik gösteren Torres EVX, ışık imzası, tampon tasarımı, ön çamurluk üzerindeki şarj girişi ve aerodinamik jantlar gibi detaylarda farklılık gösterir. Arka tarafta stepne yuvası şeklindeki tasarım modelin karakteristik özelliklerini koruyor.

Torres EVX, 4715 mm uzunluğa, 1890 mm genişliğe ve 1715 mm yüksekliğe sahiptir. Modelin boş ağırlığı 1915 kg'dir. Arka koltuklar dik konumdayken 839 litre olan bagaj hacmi, koltukların katlanmasıyla 1662 litreye kadar artırılabilmektedir.

Elektrikli SUV modelinde 152 kW (206 PS) maksimum güç ve 339 Nm maksimum tork üreten bir elektrik motoru bulunmaktadır. Torres EVX, 0-100 km/s hızlanmasını 8,11 saniyede tamamlarken, maksimum hızı 175 km/s ile sınırlıdır. Modelde 73,4 kWsa kapasiteli 400V'luk lityum demir fosfat (LifeP04) batarya kullanılmaktadır. WLTP'ye göre 463 km'lik bir sürüş menzili vaat edilmektedir.

Torres EVX'in dolum süreleri, 11 kW AC şarj ile 9 saatte 0'dan yüzde 100'e dolum veya 100 kW DC hızlı şarj cihazı ile 37 dakikada yüzde 20-80 arası dolum şeklindedir. Modelin bataryası için 10 yıl veya 1 milyon km garanti sunulmaktadır.

Donanım açısından 20 inç jantlar, LED ön-arka farlar, 12,3 inç gösterge ekranı, 360 derece kamera, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, ısıtmalı direksiyon simidi, 8 yönlü elektrikli ayarlanabilir koltuklar gibi birçok özellik bulunmaktadır.

Yeni Torres EVX, SsangYong'un elektrikli araç gamını güçlendirmesi ve Türkiye pazarındaki varlığını artırması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.