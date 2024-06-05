Yenilenen BMW 1 serisi: Yeni tasarım ve teknolojik donanım ile tanıtıldı

Alman otomotiv devi BMW, kompakt otomobil segmentindeki iddiasını güçlendirmek için 1 Serisi'nin yenilenmiş versiyonunu resmen tanıttı.

Almanya merkezli dünyanın önde gelen otomobil markalarından biri olan BMW, giriş seviyesi modeli 1 Serisi'nin 2024 versiyonunu resmi olarak tanıttı. Leipzig'de üretilecek olan bu yenilenmiş kompakt otomobil, önemli değişimlere sahip. İşte 2024 BMW 1 Serisi'nin detayları...

BMW 1 serisi yenilendi: İşte yenilikler ve özellikler

Dış tasarımda önemli değişiklikler göze çarpıyor. Araç, daha sade ve sportif bir görünüme sahip. Ön taraftaki ızgaraların boyutu küçültülmüş ve iç kısmındaki çapraz çizgilerle farklı bir tasarım anlayışı sunulmuş. Boyutlarında da artış yaşanmış; uzunluk 42 mm uzayarak 4.361 mm'ye çıkmış, aks mesafesi 2.670 mm, genişlik 1.800 mm ve yükseklik 25 mm artarak 1.459 mm olmuş.

Çeşitli versiyonlar ve motor seçenekleri

Yeni 1 Serisi, dört farklı versiyonla sunulacak: 118d, 120d, 120 ve en üst model M135 xDrive. Her modelde 7 ileri Streponic şanzıman bulunacak. 120'de üç silindirli benzinli motor, 48 volt yarı hibrit teknolojisiyle sunulurken, dizel versiyonunda dört silindirli motor ve yarı hibrit sistem bulunacak. En güçlü model olan M135 xDrive ise 2,0 litrelik dört silindirli turboşarjlı bir motora sahip olacak.

İç mekân ve teknolojik donanım

İç mekânda da dikkat çeken değişiklikler var. Kavisli bir panelde yer alan 10,7 inçlik bilgi eğlence ekranı ve 10,25 inçlik dijital gösterge ekranı, günümüz teknolojisine uygun bir tasarım sunuyor. Orta konsoldaki düğmelerin kaldırılmasıyla daha minimalist bir görünüm elde edilmiş. Koltuklar, geri dönüştürülmüş polyesterden üretilmiş.

Fiyatı ne kadar?

Yeni BMW 1 Serisi'nin Avrupa'daki satışları Ekim ayında başlayacak. Birleşik Krallık'ta fiyatlar 29.950 sterlinden başlayacak.