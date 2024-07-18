Yenilenen Hyundai Bayon, Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı

Yenilenen Hyundai Bayon, Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı
Güney Koreli otomobil devi Hyundai, Türkiye'de ürettiği makyajlı Bayon'u tüketicilere tanıttı. Önceki modeline kıyasla daha şık ve modern bir tasarıma sahip olan Bayon, B-SUV segmentinde dikkat çekmeyi hedefliyor. Peki, makyajlı Hyundai Bayon tüketicilere neler sunuyor?

Hyundai, yenilenen B-SUV modeli Bayon'u satışa sundu.

haber-fotografi-5.jpgHyundai Bayon'un özellikleri neler?

Dış tasarımı

Yeni Hyundai Bayon, ilk bakışta Tucson modeline benzerliğiyle dikkat çekiyor. Özellikle kaporta çizgileri, Tucson'u andırıyor. Ön kısımda karakteristik bir ışık barına sahip olan araç, arka kısımda büyük bir değişiklik göstermiyor. Yenilenen ön ızgara ise Bayon'a daha sportif bir görünüm kazandırmış durumda.

İç tasarımı

İç tasarımda, Hyundai'nin geleneksel detayları göze çarpıyor. 4.2 inçlik dijital gösterge ekranı, 10.25 inçlik bilgi-eğlence ekranı ile birlikte bir panel içinde yer alıyor. Dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, navigasyon desteği sunarken, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği ile dikkat çekiyor.

Motor seçenekleri

Yeni Bayon'un kaputunun altında da bazı değişiklikler bulunuyor. Türkiye'de satılan mevcut Bayon modelinde yer alan 1.4 litrelik motor, yerini 1.2 litrelik 79 beygir gücündeki motora bırakmış durumda. Bunun yanında, 100 beygir gücündeki 1.0 T-GDI motor seçeneği ise korunuyor. 1.2 MPI motor sadece manuel şanzıman ile, 1.0 T-GDI motor ise sadece otomatik şanzıman ile sunulacak.

Hyundai Bayon'un Türkiye fiyatları

Hyundai Bayon'un Türkiye fiyatları şu şekilde olacak:

  • 1.2 MPI 79 PS, Benzinli, Jump, Manuel: 1.095.000 TL
  • 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli, Jump, Otomatik: 1.185.000 TL
  • 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli, Style, Otomatik: 1.240.000 TL
  • 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli, Elite, Otomatik: 1.345.000 TL

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