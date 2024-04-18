Yenilenen Mercedes-Benz EQA, Türkiye'de! Mercedes-Benz EQA'nın özellikleri neler?

Yenilenen Mercedes-Benz EQA, Türkiye'de! Mercedes-Benz EQA'nın özellikleri neler?
Mercedes-Benz, sevilen elektrikli SUV'u EQA'nın yenilenmiş versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. Peki, Mercedes-Benz EQA'nın özellikleri neler?

Mercedes-Benz, elektrikli otomobil segmentinde popüler olan modellerini yenileyerek kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Şirket, kompakt SUV sınıfındaki EQA modelinin yenilenmiş versiyonunu Türkiye pazarına sundu.

Yeni Mercedes-Benz EQA'nın Türkiye fiyatı ne kadar?

Yenilenen EQA modeli, önemli yeniliklerle birlikte 250+ ve 350 4Matic olmak üzere iki farklı versiyonla Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Yeni Mercedes-Benz EQA, tasarımında korunan özelliklerle birlikte kendine özgü güçlü bir görünüme sahip. Ön kısımda yer alan ikonik Mercedes-Benz yıldızı, araca karakteristik bir hava katıyor. Araç, hafif bir Coupe izlenimi veriyor.

Tamamen elektrikli olan yeni EQA modeli, 385 Nm tork üreten ve 190 beygir gücünde (140 kW) bir motora sahip. Bu versiyon, 160 km/s maksimum hıza ulaşabilirken, 0'dan 100 km/s hıza 8,6 saniyede çıkabiliyor. Ayrıca, 511 kilometreye kadar menzil sunuyor ve %10'dan %80'e kadar olan şarjı 32 dakikada tamamlayabiliyor. Daha yüksek fiyatlı versiyon ise 292 beygir gücüyle 423 kilometre menzil sunuyor.

İç mekanda, konforlu bir tasarım ve bir dizi özellik bulunuyor. Standart 10,25 inçlik dokunmatik ekranın yanı sıra yeni direksiyon simidi, 64 renkli ambiyans aydınlatması ve ön camda sanal gösterge paneli gibi özellikler dikkat çekiyor. Ayrıca, aktif park yardımcısı, 360 derece kamera, adaptif uzun far yardımcısı ve aktif direksiyon yardımcısı gibi sürüş destek sistemleri de mevcut.

Yeni Mercedes-Benz EQA'nın Türkiye fiyatları ise şu şekilde:

  • EQA 250+ FL AMG: 2.582.000 TL
  • EQA 350 4MATIC FL: 3.250.000 TL

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