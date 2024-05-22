Yenilenen tasarımı ve hibrit motor seçenekleriyle karşısında 2025 Honda Civic

Honda, 2025 model Honda Civic'i tanıttı.

Honda, dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan sedan modeli Civic'in yeni versiyonunu resmen duyurdu. 2025 model Honda Civic, tasarımında yapılan ince dokunuşlar ve dikkat çeken yeni özellikleriyle otomobil tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Tasarımda ince detaylar

Yeni Civic'in tasarımında, mevcut nesil ile büyük farklar bulunmamakla birlikte, bazı ince değişiklikler dikkat çekiyor. Ön tampon daha sportif bir görünüme kavuşurken, ızgara da biraz büyütülmüş. Arka lambalar ise yenilenerek daha modern bir hale getirilmiş. Ayrıca, yeni modelde metalik gümüş, gri, kum ve mavi olmak üzere dört yeni renk seçeneği sunulacak.

Hibrit güç aktarma sistemi

2025 Honda Civic'te en çok dikkat çeken yenilik, yeni hibrit güç aktarma sistemi. Honda, bu modelle birlikte Sport Hybrid ve Sport Touring Hybrid donanım seçeneklerini tanıttı. Şirket, bu hibrit versiyonun, Type-R olmayan en güçlü Civic olacağını belirtti.

Henüz aracın elektrikli güç aktarma organları hakkında detaylı bilgi paylaşılmamış olsa da, 2.0 litrelik dört silindirli ikili bir motor sisteminin kullanılacağı açıklandı. Bu motorun 200 beygir gücü ve 314 Nm tork üreteceği belirtildi.

Gövde tipleri ve donanım seçenekleri

Yeni hibrit Civic, benzinli modellerde olduğu gibi hem hatchback hem de sedan gövde tipiyle piyasaya sürülecek. En üst seviye donanımlar olarak Sport Hybrid ve Sport Touring Hybrid öne çıkıyor. Alt donanım seçenekleri olarak ise LX ve Sport isimli benzinli modeller sunulacak. Bu modellerde 158 beygirlik 2.0 litrelik motor bulunacak. Honda, yeni Civic satışlarının %40'ını hibrit versiyonların oluşturmasını hedefliyor.

İç mekân ve teknoloji

İç mekânda ise hibrit versiyonlarda gri detaylar dikkat çekiyor. Mevcut modellerle benzer bir tasarım sunan iç kısımda, 12 hoparlörlü bir ses sistemi ve 9 inçlik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Sport Touring Hybrid donanımında deri koltuklar ve yerleşik Google desteği de sunulacak.

Piyasaya çıkış tarihi ve fiyat bilgisi

2025 Honda Civic, Haziran ayında piyasaya sürülecek. Türkiye'ye geliş tarihi ise henüz belli değil. Fiyat bilgileri de ilerleyen aylarda açıklanacak.

Yeni Honda Civic, hem tasarım hem de performans açısından getirdiği yeniliklerle otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. Hibrit motor seçeneği ve modern donanımlarıyla, çevre dostu ve yüksek performanslı bir sürüş deneyimi vaat ediyor.