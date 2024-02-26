Yurt dışından araba nasıl getirilir? Yurtdışından kimler araba getirebilir?

Yurt içindeki araç fiyatlarındaki artışlarla birlikte, birçok kişi yurt dışından araç getirme seçeneğini değerlendirmeye başladı. Ancak bu süreç, belirli kurallar ve gereklilikler içeriyor. Yurt dışından araç getirme sürecini anlamak ve doğru bir şekilde uygulamak için dikkat edilmesi gereken pek çok detay bulunuyor. İşte bu sürecin adım adım detayları...

Türkiye'de döviz kurlarındaki artışın ardından araç fiyatlarının yükselmesi, birçok kişinin yurt dışından araç getirme seçeneğini araştırmasına yol açtı. Bu noktada, yurt dışından araç getirme süreci ve detayları merak konusu haline geldi. "Nasıl yapılır, ne gerekir, cezaları var mı?" gibi soruların cevaplarını bulmak ve dikkat edilmesi gereken hususları bilmek önem taşıyor. İşte, yurt dışından araç getirme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler...

KİMLER YURT DIŞINDAN ARAÇ GETİREBİLİR?

Bir başka ülkede ikamet eden ve orada kayıtlı olan bir aracı Türkiye'ye getirmek isteyen kişilerin, en azından son bir yıl içinde en az 185 gün süreyle yurt dışında bulunmuş olmaları gerekiyor. Ayrıca, Türkiye'ye giriş tarihinden geriye doğru son bir yıl içinde Türkiye'de 180 günden fazla kalmamış olmaları da şart.

YURT DIŞINDA İKAMETİ BULUNMAYANLAR GEÇİCİ SÜRELİĞİNE ARAÇ GETİREBİLİR Mİ?

Türkiye'de ikamet eden kişiler, geçici olarak yurt dışından araç getiremezler. Ancak yurt dışında ikamet eden ve Türkiye'ye ilk defa araç getirecek olan emekliler için farklı bir kural uygulanıyor. Bu kişiler için yurt dışında ikamet etme şartı aranmıyor.

EMEKLİLER, YURT DIŞINDAN ARAÇ GETİREBİLİR Mİ?

Yurt dışında emekli olan kişiler, araçlarını Türkiye'ye getirebilirler. Ancak bu kişilerin, Türkiye'ye giriş tarihinden geriye doğru son bir yıl içinde en az 185 gün süreyle yurt dışında bulunmuş olmaları gerekiyor.

ARACIN KAYITLI OLMASI GEREKİYOR MU?

Araç, getirileceği ülkede kayıtlı olmalıdır. Ancak Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet edenler, bu ülkelerde kayıtlı araçlarını Türkiye'ye getirebilirler.

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER NASIL ARAÇ GETİREBİLİR?

Türkiye'de oturma izni bulunan yabancı uyruklu kişiler, 730 gün boyunca araçlarını kullanabilirler. Ancak bu süre, ikamet tezkeresinde belirtilen süre kadar da olabilir. Oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişiler ise 180 günde toplam 90 gün süreyle araç kullanabilirler.

VEKÂLET VEYA KİRALAMA İLE ARAÇ GETİRİLEBİLİR Mİ?

Başkasının aracını getirmek isteyen kişiler, vekâletname alarak bu işlemi gerçekleştirebilirler. Ancak bu durumda hem getiren kişinin hem de aracın sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet etmesi gerekmektedir.

TÜZEL KİŞİLİKLERİN ARAÇ GETİRME ŞARTLARI NELER?

Otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlerin sahibi tüzel kişilikler, sadece 30 gün süreyle araç getirebilirler. Ancak bu süreyi aşmak isteyenler için farklı şartlar geçerlidir.

ARACA İZİN VERİLEN SÜRE AŞILIRSA NE OLUR?

Yurtta kalma süresini takip eden 1, 2 ve 3 aylık süreyi aşanlar, belirli miktarda para cezası ödemek durumunda kalabilirler.