2024 yılının en iyi hikayeli video oyunları!

Video oyunları, artık sadece eğlencenin ötesine geçiyor ve derin, etkileyici hikayeleriyle oyuncuları büyülüyor. Oyun dünyasında, karakterlerin dünyasına dalmayı sağlayan ve duygusal bağ kurmayı teşvik eden birçok başyapıt bulunmaktadır. İşte, oyuncuları hikayenin içine çeken en iyi hikayeli video oyunları...

2024 YILININ EN İYİ HİKAYELİ VİDEO OYUNLARI

1. The Last of Us

The Last of Us'ın hikayesinin mükemmel olduğunun en büyük kanıtı, yeni HBO uyarlamasındaki sahnelerin, kelimesi kelimesine doğrudan oyundan alınmış olması. Joel ve Ellie, şimdiye kadar yaratılmış en derin, psikolojik açıdan en karmaşık ve en gerçekçi video oyun kahramanlarının başında geliyor. Yolculuk boyunca ilişkileri geliştikçe, onları ve en derin korkularını o kadar yakından tanıyoruz ki, adeta oyunun içinde kendimizi kaybediyoruz.

Oyun, zombi benzeri düşmanlardan kaçarak veya onları öldürerek, malzeme bulmak için yağmalayarak, silah üreterek ve sadece A noktasından B noktasına tek parça halinde ulaşmaya çalışarak geçiyor. Ancak dediğimiz gibi; asıl olay mükemmel hikayesinde ve karakterlerinde.

2. Baldur's Gate 3

2023 oyun dünyası için unutulmayacak bir yıl. Resident Evil 4'ün yeniden yapımı, Tears of the Kingdom ve Starfield bu yıl piyasaya çıktı. Ancak aralarında en çok ses getiren Baldur's Gate 3 oldu. Detaylara gösterilen inanılmaz özen, oyuncunun seçimlerine bağlı olarak dallanan hikaye çizgileri ve harika ses oyunculuğu ile bu RPG, yıllar boyu konuşulacak bir oyun.

Eğer içinde kaybolmak için büyük bir dünya arıyorsanız, Baldur's Gate 3 tam aradığınız oyun. Oyunla ilgili tek sorun, oynamak için bolca zaman gerektirmesi; zira oyunu yüzde 100 bitirmek için 150 saatten fazla zamana ihtiyacınız var.

3. Final Fantasy 16

Bazılarına göre Final Fantasy 16, seride en çok duyguyu bir arada yaşatan oyun. Çok fazla spoiler vermeden söylemek gerekirse, Final Fantasy 16'da Valisthea'nın Eikonlarla verdiği büyük savaşta yürek burkan ölümler yer alıyor. FF16'nın serideki yeri bazıları için çok önemli olmasa da bu oyunun hikayesi oyuncuları hem neşelendiriyor hem ağlatıyor hem de umutsuzluk içinde bırakıyor. En sonda ise şaşkınlıkla ağızları açık bırakıyor.

4. Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn'ın mükemmelliği sadece eşsiz dünyası ya da güzel grafiklerinden kaynaklanmıyor. Bu oyunu dikkatli bir şekilde oynayan oyuncular, Horizon Zero Dawn'ın sadece bir değil, iki harika hikayeye sahip olduğunu anlayabilir.

Oyunun hikayesinde, baş kahraman Aloy oyunun başından itibaren geçmişi hakkında kafası karışık ve meraklı birisi ve oyun ilerledikçe bu gizemi çözmeye başlıyor. Ayrıca oyunun karakter kadrosu çeşitli ve her birinin benzersiz ve gerçekçi bakış açıları var.

5. Assassin's Creed 2

Assassin's Creed serisinin yeni oyunları artık abartılı dünyalar ve yapmacık olay örgüleriyle anılmaya başlandı. Bu üzücü zira Assassin's Creed 2'deki senaryo ve hikaye seriden tamamen farklı bir seviyedeydi. Ezio'nun inanılmaz dövüş stili, oyun meraklılarını kendine hayran bıraktı ancak asıl olay oyun tarihinde iz bırakan hikayesi ve karakteriydi. Ezio, zamanının diğer vaaz veren, kefen giymiş suikastçıları gibi değil. Trajik hikayesi ve iyileşme süreci de onu diğer kara kara düşünen, haydut arketipi karakterlerden farklı kılıyor.

6. Detroit: Become Human

2019 yılında Detroit: Become Human, bir süre PlayStation 4'e özel kaldıktan sonra PC için piyasaya sürüldü. 2018'de çıkan en sağlam oyunlardan biri olan Detroit: Become Human, oyuncunun belirli seçimler yaparak etkileyebileceği sağlam hikayelere sahip.

Oyun, oyuncuları androidlerin insanoğlunun her isteğine hizmet ettiği yakın bir geleceğe götürüyor. Ancak, androidler haklarını korumak ve efendilerine karşı savaşmak için ayaklanıyor. Oyuncu her bir ana karakteri kontrol ederek androidlerin kaderine karar verebiliyor.

7. God Of War

2018'de Yılın Oyunu ödülünü evine götüren God of War, klasik kan sıçramalı aksiyon serisinin çok daha az kan ve çok daha fazla diyalog ve karakter gelişimi içeren bir devamı niteliğinde.

Bu oyunun mükemmelliği, hikaye anlatımı için oynanışı ve dünya tasarımını gözden çıkarmamasından geliyor. Bir baba ve oğlunun, çocuğun annesinin ölümüyle yüzleşmesini anlatan son derece özel ve samimi bir hikayeye sahip olan oyun, keşfedilecek zengin bir dünya ve keyif alınacak derin bir savaş sunuyor.

8. Persona 5 Kraliyet

Persona 5 Royal ile geliştiriciler Atlus 2 farklı türü harmanlamayı başardı: yaşam simülatörü ve RPG. Bu, deneyimlenecek 100 saatlik hikaye içeriğiyle yoğun ve uzun soluklu bir oyun.

Tokyo'da geçen Persona 5 Royal, yozlaşmış memurların, sanatçıların ve iş adamlarının yanlışlarını düzeltmek için yola çıkan Joker kod adlı genç bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Bunu yapmadığı zamanlarda okul sınavlarını atlatıyor, arkadaş ediniyor ve aşık oluyor. Oyun 2 hikaye arasında gidip geliyor: Tokyo'lu gencin anlatısı ve dünyayı kurtaran kahramanınki.