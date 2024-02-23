2024'te Playstation 4'te keyifle oynayabileceğiniz en iyi 7 oyun

PlayStation 4, oyun dünyasının efsanevi konsollarından biri olarak adını yazılı tarihe altın harflerle kazıdı. PlayStation 4 oyunları milyonlarca oyuncuyu büyüledi, birçok maceraya yelken açmasını sağladı. İşte, 2024'te PlayStation 4'te keyifle oynayabileceğiniz, unutulmaz 7 oyunu...

PlayStation 4 oyunları milyonlarca oyuncuyu büyüledi, bazı oyunların modası geçmeyecek gibi duruyor. Gözler yeni çıkan PlayStation 5 oyunlarına çevrilmiş olsa da Playstation 4, günümüzde hala büyük zevkle oynanabilecek mükemmel oyunlara ev sahipliği yapıyor.

Artık piyasada PS5 var ve çoğu oyuncu yeni konsollara geçmiş durumda. Ancak, 2024 yılında bile PlayStation 4 platformunda günümüze uygun oynanabilecek tonlarca kaliteli yapım var. İşte, Chip'in haberine göre, 2024'te PlayStation 4'te keyifle oynayabileceğiniz 7 oyun...

2024'TE PLAYSTATİON 4'TE KEYİFLE OYNAYABİLECEĞİNİZ 7 OYUN

1. Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2, GTA serisinin arkasındaki ekip olan Rockstar'dan başka kimsenin ortaya çıkaramayacağı türden bir oyun. Bir stüdyo ancak bu kadar başarılı olduğunda bir oyuna milyonlarca dolar ve mesai harcayabilir. Rockstar'ın oyunda yarattığı dünya, büyüleyici ve alışılmadık derecede akıcı bir hikaye için mükemmel bir zemin oluşturuyor.

2. Control

Alan Wake'in anlatısını ve Quantum Break'in çılgın güçlerini birleştirdiğinizde işte ortaya böyle oyun çıkıyor; Control. oyunda kayıp kardeşini arayan bir kadın olarak oynarken, gerçeklik ve fantastik arasında ince bir çizgi olduğunu çabucak öğreniyorsunuz.

The X-Files ve doğaüstü olayları severek büyüyen herkes için bu oyun gerçekten bulunmaz bir nimet. Ayrıca, son on yıldır oyunlara hakim olan açık dünya formülünü hem rafine eden hem de geliştiren yaratıcı bir stüdyonun en iyi örneği.

3. God of War

SIE Santa Monica Studio'nun God of War'u seriyi başarılı bir şekilde yeniden başlatırken önceki oyunların anlatı zayıflıklarını daha güçlü hale getirmeyi başarıyor. Kratos artık bir baba, kamera artık esasen omzuna bağlı ve Sony'nin elinde artık daha mükemmel bir seri var. Hikayesi destansı, anlatı etkileyici ve seviye tasarımı tamamen mükemmel. Bu da onu bu listedeki en iyi video oyunlarından biri yapıyor.

4. Horizon Zero Dawn

Yıllarca çeşitli Killzone oyunlarıyla boğuşan geliştirici Guerrilla Games, sonunda Horizon Zero Dawn ile zengin ve yaratıcı yeni bir oyun ortaya çıkardı. Oyun muhteşem kıyamet sonrası açık dünyasını savaş ve sessiz ama unutulmaz bir hikaye ile harmanlıyor. Elbette, yeni bir çığır açmıyor, ancak Horizon her şeyi o kadar iyi yapıyor ki bunun çok fazla önemi yok.

5. Marvel’s Spider-Man + Miles Morales

Artık ağ fırlatmak için GameCube'teki Spider-Man 2'yi oynamak zorunda değiliz. GameCube'teki bu oyun neredeyse 15 yıl boyunca bir Örümcek Adam oyunu için altın standart olarak kabul edildi; üstelik o kadar iyi bir oyun olmamasına rağmen.

Marvel's Spider-Man ise tam bir başarı hikayesi. Insomniac'ın PlayStation'a özel oyunu, New York City'de dolaşmanın nasıl bir şey olduğunu şimdiye kadarki en iyi haliyle sunarken, Batman: Arkham serisinin dövüşlerinden fazlasıyla esinleniyor. Ayrıca başlaması biraz zaman alsa da sonunda ağızları açık bırakan bir hikayeye sahip.

6. Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy VII, tüm zamanların en iyi 10 oyunu listelerini defalarca süslemiş ve uzun soluklu Japon RPG serisini poligonlar, 3D haritalar ve 32-bit konsolların yenilikleriyle tanıştıran kült oyunlardan biriydi. 23 yıl sonra ve 3 PlayStation yinelemesinden sonra Square Enix, nihayetinde oyunu yeniden düzenlemeye değil, yeniden yapmaya karar verdi.

FF7R'nin dövüşleri, serinin son oyunu Final Fantasy XV'dekilerden daha akıcı ve daha keyifli. İkonik paralı asker Cloud'dan Barret ve Aerith'e kadar her karakter, kendileri ve düşmanları arasındaki boşluğu çok farklı şekillerde kullanarak tamamen farklı şekillerde oynuyor. Bazı alt görevler oyuna sadece birkaç saat daha fazla süre eklemek için koyulmuş gibi hissettirse de orijinalin dünyası PS4 için özenle yeniden tasarlandığından bu çok da önemli bir sorun değil.

7. Persona 5 Royal

Orijinal Persona 5, lise öğrencisi olmanın zorluklarını, aşık olmayı, sınavlara çalışmayı ve toplumun yanlışlarını düzeltmek için ruhani yaratıkları çağırmakla birleştiren harika bir RPG idi. Bu yenilenmiş sürümde, ekibiniz için yeni bir karakter olan Kasumi ile tanışıyor ve dünyayı kurtardığınızı düşündükten hemen sonra yeni bir tehditle karşı karşıya kalıyorsunuz. Orijinalinde bulunan harika karakterler, stil ve unutulmaz soundtrack'ler, bu oyunda daha fazla etkinlik ve daha zorlayıcı mücadeleler ile zenginleştirilmiş durumda.