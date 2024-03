Age of Empires IV'e çapraz platform desteği geliyor

Age of Empires IV hayranları için büyük bir gelişme söz konusu! Popüler strateji oyunu, yaklaşan 7. sezon güncellemesiyle birlikte oyunculara çapraz platform desteği sunacak.

Age of Empires IV hayranları için heyecan verici bir haber var! Popüler strateji oyunu Age of Empires IV, yaklaşan 7. sezonuyla birlikte oyunculara çok istedikleri çapraz platform desteğini sunacak. Microsoft'un planladığı 10.0.576 güncellemesiyle birlikte Age of Empires IV, PC ve Xbox platformları arasında çapraz oynanabilirlik imkanı sunacak.

AGE OF EMPİRES IV 7. SEZON GÜNCELLEMESİ NELER GETİRİYOR?

Oyun, 2021 yılında PC platformu için piyasaya sürülmüş, ardından 2023 yılında Xbox Series X/S konsollarına da gelmişti. Ancak, bu yeni güncellemeyle birlikte her iki platformdaki oyuncular artık birbirleriyle mücadele edebilecekler. Fakat, Age of Empires IV'ün 7. sezonu sadece çapraz oynanabilirlikle sınırlı değil.

Yeni güncelleme, Xbox oyuncularının Sıralı Takım moduna erişmesine olanak tanıyacak. Hızlı Eşleşme modunda bazı iyileştirmeler de yapılarak oyuncuların tüm maçlar için ücretsiz olarak 8 oyunculu sıralara girebilmesi sağlanacak. Ayrıca, göçebe oyun modu da oyunculara yeni bir seçenek sunacak.

Age of Empires IV'ün 10.0.576 sürüm notlarına göre, güncelleme genel ve özel değişikliklerin yanı sıra bir dizi hata düzeltmesi de içeriyor. Ayrıca, oyun içindeki çeşitli uygarlıklar için denge değişiklikleri, yapay zeka geliştirmeleri ve kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri gibi önemli düzenlemeler de yer alacak. Güncelleme öncesinde dereceli sıralar için yeni oyun içi ödüller ve bahar turnuvasıyla kazanılacak kendi oyun içi öğeleri gibi heyecan verici eklemeler de oyuncuları bekliyor olacak.