Amazon Prime Gaming Temmuz 2024 ücretsiz oyunları Tam 15 oyun ücretsiz

Amazon Prime Gaming, Temmuz 2024'te abonelerine sunduğu ücretsiz oyun listesini açıkladı. Bu ay, Prime Gaming kütüphanesine tam 15 yeni oyun ekleniyor. İşte detaylar ve Temmuz ayı için Prime Gaming'in oyun hediyeleri...

Amazon, Prime üyelerine her ay ücretsiz oyunlar sunarak oyun severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Temmuz 2024 için belirlenen oyun listesi belli oldu.

Amazon, Prime Day indirimlerinin 16 Temmuz Salı ve 17 Temmuz Çarşamba günleri gerçekleşeceğini duyurdu. Bu tarihlerde Prime Gaming aboneleri, sürpriz hediyelerle karşılaşabilirler. Geçtiğimiz ay ise STAR WARS Battlefront II başta olmak üzere yedi farklı oyun Prime üyelerine ücretsiz olarak sunulmuştu.

Temmuz 2024'te sunulacak ücretsiz oyunlar

Temmuz 2024 için belirlenen oyun listesi tamamen yenilendi.

25 Haziran'dan itibaren sunulacak oyunlar:

Deceive Inc.

Tearstone: Thieves of the Heart

The Invisible Hand

27 Haziran'dan itibaren sunulacak oyunlar:

Call of Juarez

Forager

Card Shark

Heaven Dust 2

Soulstice

3 Temmuz'dan itibaren sunulacak oyunlar:

Wall World

Hitman Absolution

Call of Juarez: Bound in Blood

11 Temmuz'dan itibaren sunulacak oyunlar: