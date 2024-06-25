Amazon Prime Gaming Temmuz 2024 ücretsiz oyunları Tam 15 oyun ücretsiz
Amazon Prime Gaming, Temmuz 2024'te abonelerine sunduğu ücretsiz oyun listesini açıkladı. Bu ay, Prime Gaming kütüphanesine tam 15 yeni oyun ekleniyor. İşte detaylar ve Temmuz ayı için Prime Gaming'in oyun hediyeleri...
Amazon, Prime üyelerine her ay ücretsiz oyunlar sunarak oyun severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Temmuz 2024 için belirlenen oyun listesi belli oldu.
Amazon, Prime Day indirimlerinin 16 Temmuz Salı ve 17 Temmuz Çarşamba günleri gerçekleşeceğini duyurdu. Bu tarihlerde Prime Gaming aboneleri, sürpriz hediyelerle karşılaşabilirler. Geçtiğimiz ay ise STAR WARS Battlefront II başta olmak üzere yedi farklı oyun Prime üyelerine ücretsiz olarak sunulmuştu.
Temmuz 2024'te sunulacak ücretsiz oyunlar
Temmuz 2024 için belirlenen oyun listesi tamamen yenilendi.
25 Haziran'dan itibaren sunulacak oyunlar:
- Deceive Inc.
- Tearstone: Thieves of the Heart
- The Invisible Hand
27 Haziran'dan itibaren sunulacak oyunlar:
- Call of Juarez
- Forager
- Card Shark
- Heaven Dust 2
- Soulstice
3 Temmuz'dan itibaren sunulacak oyunlar:
- Wall World
- Hitman Absolution
- Call of Juarez: Bound in Blood
11 Temmuz'dan itibaren sunulacak oyunlar:
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
- STAR WARS™: Knights of the Old Republic™ II — The Sith Lords
- Alex Kidd in Miracle World DX
- Samurai Bringer
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