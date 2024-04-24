Assassin's Creed Hexe'den ilk bilgiler! Beklenenin ötesinde bir deneyim

Geçtiğimiz yıllarda duyurulan Assassin's Creed Hexe'den oynanış, karakterler ve çıkış tarihi gibi konularda ilk bilgiler geldi.

Ubisoft, 2022 yılında duyurduğu "Hexe" kod adlı yeni Assassin's Creed oyunuyla ilgili beklenen detayları sonunda paylaştı. Oyunun cadılık temasını işleyeceği ve 16. yüzyılda Orta Avrupa'da geçeceği biliniyordu, ancak şimdi oyunun daha fazla içeriği ortaya çıktı.

Oyun, beklenenin ötesinde bir deneyim sunacak

Insider Gaming'in paylaştığı rapor, Ubisoft Montreal'in geliştirdiği oyunun serinin kökenlerine döneceğini ve 2026'da piyasaya sürüleceğini ortaya koydu.

Assassin's Creed Hexe, bir açık dünya deneyimi sunacak olsa da, tamamen açık dünya yapısından farklı olarak bazı doğrusal unsurlar içerecek. Bu, oyunun serinin ilk oyunlarına benzeyeceği anlamına geliyor. Oyunda kontrol edeceğimiz ana karakter ise "Elsa" adında doğaüstü yeteneklere sahip bir karakter olacak. Elsa'nın büyü yaparak hayvanları kontrol edebileceği ve bu yetenekleri kullanarak düşmanları alt edebileceği belirtiliyor.

Ayrıca, Assassin's Creed Syndicate'in Jack the Ripper DLC'sinde yer alan "korku sistemi" de oyunda yer alacak. Bu sistem, oyuncuların düşmanlarını korkutmasını ve farklı oynama seçenekleri sunmasını sağlıyor. Tüm bu detaylarla birlikte, Assassin's Creed Hexe'nin oyunculara beklenmedik ve farklı bir deneyim sunacağı öngörülüyor.

Ubisoft'un yeni Assassin's Creed oyunu hakkında açıkladığı detaylar şimdilik bu kadar. Oyunseverler, bu bilgiler ışığında oyunun beklenenin ötesinde bir deneyim sunacağını umut ediyor.